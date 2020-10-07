Путин поздравил причастных к работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"
10:19 07.10.2020 (обновлено: 11:21 07.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к работе над гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", отдельно поблагодарил главу Минобороны и начальника Генштаба.
"За этой работой, мы знаем об этом, огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами. Я хочу поздравить всех, кто причастен к работе над "Цирконом", хочу поблагодарить министра обороны, вас, я знаю, что все вы не только выступаете как заказчики, но и как полноценные участники процесса создания подобных современных систем", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
Путин назвал успешное испытание "Циркона" большим событием для "всей России" и поздравил всех причастных к созданию ракеты pic.twitter.com/tgh5Fase7H— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 7, 2020
"Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор", - отметил президент.