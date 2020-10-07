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Новое оружие России
https://ria.ru/20201007/putin-1578565652.html
Путин поздравил причастных к работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к работе над гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", отдельно поблагодарил главу Минобороны и начальника... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:19
2020-10-07T11:21
новое оружие россии
циркон
валерий герасимов
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил всех причастных к работе над гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", отдельно поблагодарил главу Минобороны и начальника Генштаба."За этой работой, мы знаем об этом, огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами. Я хочу поздравить всех, кто причастен к работе над "Цирконом", хочу поблагодарить министра обороны, вас, я знаю, что все вы не только выступаете как заказчики, но и как полноценные участники процесса создания подобных современных систем", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерием Герасимовым</a> в режиме видеоконференции."Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор", - отметил президент.
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html
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циркон, валерий герасимов, владимир путин, безопасность

Путин поздравил причастных к работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон"

10:19 07.10.2020 (обновлено: 11:21 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к работе над гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", отдельно поблагодарил главу Минобороны и начальника Генштаба.
"За этой работой, мы знаем об этом, огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами. Я хочу поздравить всех, кто причастен к работе над "Цирконом", хочу поблагодарить министра обороны, вас, я знаю, что все вы не только выступаете как заказчики, но и как полноценные участники процесса создания подобных современных систем", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
"Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор", - отметил президент.
Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 10:03Новое оружие России
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
 
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Новое оружие РоссииЦирконВалерий ГерасимовВладимир ПутинБезопасность
 
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