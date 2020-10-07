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Додон поздравил Путина с днем рождения
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина, пожелав новых больших успехов в реализации планов на благо... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:17
2020-10-07T09:17
россия
игорь додон
владимир путин
молдавия
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> поздравил с днем рождения российского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, пожелав новых больших успехов в реализации планов на благо России."Сердечно поздравляю Президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Владимира Путина с днем рождения. Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа", - написал Додон в <a href="https://ru-ru.facebook.com/dodon.igor1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он отметил вклад Путина в развитие стратегических молдавско-российских отношений."С особым чувством хочу выразить признательность Владимиру Владимировичу за его весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях", - подчеркнул Додон.Президент Молдавии отметил, что придает большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдавско-российского партнерства, которое в "полной мере отвечает долгосрочным интересам государств".
https://ria.ru/20201007/putin-1578553251.html
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россия
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россия, игорь додон, владимир путин, молдавия, в мире

Додон поздравил Путина с днем рождения

09:17 07.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина, пожелав новых больших успехов в реализации планов на благо России.
"Сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа", - написал Додон в Facebook.

Сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Искренне желаю своему другу...

Опубликовано Igor Dodon Вторник, 6 октября 2020 г.
Он отметил вклад Путина в развитие стратегических молдавско-российских отношений.
"С особым чувством хочу выразить признательность Владимиру Владимировичу за его весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях", - подчеркнул Додон.
Президент Молдавии отметил, что придает большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдавско-российского партнерства, которое в "полной мере отвечает долгосрочным интересам государств".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
09:02
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
 
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РоссияИгорь ДодонВладимир ПутинМолдавияВ мире
 
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