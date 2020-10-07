https://ria.ru/20201007/putin-1578554755.html

Додон поздравил Путина с днем рождения

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина, пожелав новых больших успехов в реализации планов на благо... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:17

2020-10-07T09:17

2020-10-07T09:17

россия

игорь додон

владимир путин

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> поздравил с днем рождения российского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, пожелав новых больших успехов в реализации планов на благо России."Сердечно поздравляю Президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Владимира Путина с днем рождения. Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа", - написал Додон в <a href="https://ru-ru.facebook.com/dodon.igor1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он отметил вклад Путина в развитие стратегических молдавско-российских отношений."С особым чувством хочу выразить признательность Владимиру Владимировичу за его весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях", - подчеркнул Додон.Президент Молдавии отметил, что придает большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдавско-российского партнерства, которое в "полной мере отвечает долгосрочным интересам государств".

https://ria.ru/20201007/putin-1578553251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь додон, владимир путин, молдавия, в мире