https://ria.ru/20201007/pugacheva-1578580422.html

"Это не Алла": поклонники осудили Пугачеву за "неестественное омоложение"

В Instagram была опубликована редкая фотография Аллы Пугачевой, на которой поклонники не узнали звезду. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:19

2020-10-07T11:19

2020-10-07T11:19

шоубиз

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="https://www.instagram.com/p/CF82ldllynl/" target="_blank">Instagram</a> была опубликована редкая фотография <a href="https://ria.ru/person_Alla_Pugacheva" target="_blank">Аллы Пугачевой</a>, на которой поклонники не узнали звезду.На сдвоенном снимке певица предстала в белой блузке. Яркий макияж и объемная прическа дополнили свежий и стильный образ.Пользователи Сети с трудом узнали на фото Пугачеву. Многие убеждены, что это вообще не она. Некоторые упрекнули артистку в неестественном омоложении. Авторы комментариев называли ее лицо "новорожденным",- А дети узнают мать? После каждодневных трансформаций и фотошопа?<br>- Красивая, но не Алла.<br>- Это Аллегрова?<br>- Самозванка.<br>- Ничего от Аллы не осталось, новорожденное лицо.Часть фанатов артистки отметила, что фотография, скорее всего, была сделана давно, и явно обработана фильтрами и "фотошопом".- Видно же, фото давнее и перекроенное фотошопом!

https://ria.ru/20200929/baranovskaya-1577938469.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева