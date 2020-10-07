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https://ria.ru/20201007/pugacheva-1578580422.html
"Это не Алла": поклонники осудили Пугачеву за "неестественное омоложение"
В Instagram была опубликована редкая фотография Аллы Пугачевой, на которой поклонники не узнали звезду. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:19
2020-10-07T11:19
шоубиз
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="https://www.instagram.com/p/CF82ldllynl/" target="_blank">Instagram</a> была опубликована редкая фотография <a href="https://ria.ru/person_Alla_Pugacheva" target="_blank">Аллы Пугачевой</a>, на которой поклонники не узнали звезду.На сдвоенном снимке певица предстала в белой блузке. Яркий макияж и объемная прическа дополнили свежий и стильный образ.Пользователи Сети с трудом узнали на фото Пугачеву. Многие убеждены, что это вообще не она. Некоторые упрекнули артистку в неестественном омоложении. Авторы комментариев называли ее лицо "новорожденным",- А дети узнают мать? После каждодневных трансформаций и фотошопа?<br>- Красивая, но не Алла.<br>- Это Аллегрова?<br>- Самозванка.<br>- Ничего от Аллы не осталось, новорожденное лицо.Часть фанатов артистки отметила, что фотография, скорее всего, была сделана давно, и явно обработана фильтрами и "фотошопом".- Видно же, фото давнее и перекроенное фотошопом!
https://ria.ru/20200929/baranovskaya-1577938469.html
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алла пугачева

"Это не Алла": поклонники осудили Пугачеву за "неестественное омоложение"

11:19 07.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Instagram была опубликована редкая фотография Аллы Пугачевой, на которой поклонники не узнали звезду.
На сдвоенном снимке певица предстала в белой блузке. Яркий макияж и объемная прическа дополнили свежий и стильный образ.
Пользователи Сети с трудом узнали на фото Пугачеву. Многие убеждены, что это вообще не она. Некоторые упрекнули артистку в неестественном омоложении. Авторы комментариев называли ее лицо "новорожденным",
- А дети узнают мать? После каждодневных трансформаций и фотошопа?
- Красивая, но не Алла.
- Это Аллегрова?
- Самозванка.
- Ничего от Аллы не осталось, новорожденное лицо.
Часть фанатов артистки отметила, что фотография, скорее всего, была сделана давно, и явно обработана фильтрами и "фотошопом".
- Видно же, фото давнее и перекроенное фотошопом!
Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 12:51
Барановскую в новом образе "перепутали" с молодой Аллой Пугачевой
 
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ШоубизАлла Пугачева
 
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