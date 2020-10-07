https://ria.ru/20201007/prognozy-1578611064.html

Онищенко призвал не пугать прогнозами по COVID-19

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал врачей не пугать людей прогнозами по коронавирусу, так как это наносит еще больший... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:37

2020-10-07T13:37

2020-10-07T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> призвал врачей не пугать людей прогнозами по коронавирусу, так как это наносит еще больший вред, чем сама инфекция.По его мнению, необходимо прекратить "эту абсолютно ненужную дискуссию"."Я уж не называю коллегами врачей, которые являются кардиологами и хирургами, которые направо и налево разбрасываются всякими прогнозами, волнами, приливами. Коллеги, ну давайте будем уважать друг друга. Ну никто же не лезет в кардиологию, в онкологию, ни один эпидемиолог советов вам не дает", - сказал Онищенко.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/onischenko-1577279997.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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