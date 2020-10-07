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Онищенко призвал не пугать прогнозами по COVID-19
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал врачей не пугать людей прогнозами по коронавирусу, так как это наносит еще больший... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:37
2020-10-07T13:37
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> призвал врачей не пугать людей прогнозами по коронавирусу, так как это наносит еще больший вред, чем сама инфекция.По его мнению, необходимо прекратить "эту абсолютно ненужную дискуссию"."Я уж не называю коллегами врачей, которые являются кардиологами и хирургами, которые направо и налево разбрасываются всякими прогнозами, волнами, приливами. Коллеги, ну давайте будем уважать друг друга. Ну никто же не лезет в кардиологию, в онкологию, ни один эпидемиолог советов вам не дает", - сказал Онищенко.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко призвал не пугать прогнозами по COVID-19

13:37 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал врачей не пугать людей прогнозами по коронавирусу, так как это наносит еще больший вред, чем сама инфекция.
"Не надо пугать людей. Давайте мы в своей стае договоримся и будем рассказывать. Мы же давали клятву "не навреди". А наши вот эти интервью, которые там раздаются с умным видом — волна, прилив — они больший, чем коронавирус, наносят ущерб. Психозы у нас, неврозы на уровне психоза уже у 30% людей регистрируются. Это научные данные, это не бред. Поосторожнее давайте будем", - сказал Онищенко на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, необходимо прекратить "эту абсолютно ненужную дискуссию".
"Я уж не называю коллегами врачей, которые являются кардиологами и хирургами, которые направо и налево разбрасываются всякими прогнозами, волнами, приливами. Коллеги, ну давайте будем уважать друг друга. Ну никто же не лезет в кардиологию, в онкологию, ни один эпидемиолог советов вам не дает", - сказал Онищенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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