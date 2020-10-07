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В дептрансе назвали причину вечерних пробок в Москве
Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в среду может достигнуть 8 баллов из-за ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:35
2020-10-07T18:35
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Загруженность дорог в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в вечерний час пик в среду может достигнуть 8 баллов из-за ремонтных работ, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad/4626" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале департамента транспорта Москвы."В Москве 5 баллов. Во время вечернего часа пик загруженность на дорогах вырастет до 7-8, плотно будет в центре и в местах проведения дорожных работ", - говорится в сообщении.В дептрансе отметили, что такие показатели классические для среды.
https://ria.ru/20201007/kapremont-1578547620.html
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество

В дептрансе назвали причину вечерних пробок в Москве

18:35 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в среду может достигнуть 8 баллов из-за ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"В Москве 5 баллов. Во время вечернего часа пик загруженность на дорогах вырастет до 7-8, плотно будет в центре и в местах проведения дорожных работ", - говорится в сообщении.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
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