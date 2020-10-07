https://ria.ru/20201007/probki-1578695838.html

В дептрансе назвали причину вечерних пробок в Москве

Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в среду может достигнуть 8 баллов из-за ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:35

2020-10-07T18:35

2020-10-07T18:35

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Загруженность дорог в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в вечерний час пик в среду может достигнуть 8 баллов из-за ремонтных работ, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad/4626" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале департамента транспорта Москвы."В Москве 5 баллов. Во время вечернего часа пик загруженность на дорогах вырастет до 7-8, плотно будет в центре и в местах проведения дорожных работ", - говорится в сообщении.В дептрансе отметили, что такие показатели классические для среды.

https://ria.ru/20201007/kapremont-1578547620.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество