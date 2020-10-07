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https://ria.ru/20201007/privivki-1578731470.html
Попова и Голикова привились от коронавируса вакциной "Вектора"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она и вице-премьер РФ Татьяна Голикова получили уже вторую дозу вакцины центра "Вектор", никаких осложнений... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T22:25
2020-10-07T22:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> рассказала, что она и вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> получили уже вторую дозу вакцины центра "Вектор", никаких осложнений не было.Во вторник президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в порядке."Я в самом деле привилась вакциной. Вакциной нашего центра "Вектор". Привилась и Татьяна Алексеевна Голикова заместитель председателя правительства. Я чувствую себя хорошо и знаю, что Татьяна Алексеевна тоже чувствует себя хорошо, потому что мы, конечно же, обмениваемся информацией о том, как переносится эта вакцина", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Она уточнила, что вакцина была поставлена им как добровольцам, как участникам исследования."Сегодня мы уже получили вторую порцию дозу вакцины. Никаких осложнений, никакой реакции, ни температурной, ни покраснений не было", - отметила Попова.Сейчас пострегистрационные исследования проходит первая российская вакцина, разработанная центром Гамалеи, к третьей фазе исследований подходит еще одна - вакцина центра" Вектор". В обоих случаях вакцинация проходит в два этапа: прививки делают с разницей в 3 недели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578474852.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/privivka-1578212841.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова и Голикова привились от коронавируса вакциной "Вектора"

22:25 07.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она и вице-премьер РФ Татьяна Голикова получили уже вторую дозу вакцины центра "Вектор", никаких осложнений не было.
Во вторник президент России Владимир Путин рассказал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в порядке.
"Я в самом деле привилась вакциной. Вакциной нашего центра "Вектор". Привилась и Татьяна Алексеевна Голикова заместитель председателя правительства. Я чувствую себя хорошо и знаю, что Татьяна Алексеевна тоже чувствует себя хорошо, потому что мы, конечно же, обмениваемся информацией о том, как переносится эта вакцина", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Она уточнила, что вакцина была поставлена им как добровольцам, как участникам исследования.
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"Сегодня мы уже получили вторую порцию дозу вакцины. Никаких осложнений, никакой реакции, ни температурной, ни покраснений не было", - отметила Попова.
Сейчас пострегистрационные исследования проходит первая российская вакцина, разработанная центром Гамалеи, к третьей фазе исследований подходит еще одна - вакцина центра" Вектор". В обоих случаях вакцинация проходит в два этапа: прививки делают с разницей в 3 недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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