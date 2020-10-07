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Туризм
https://ria.ru/20201007/primore-1578596451.html
В Приморье решили заменить китайских туристов сибиряками
В Приморье туркомпании планируют компенсировать отсутствие иностранных гостей, привлекая в регион путешественников из Сибири, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:08
2020-10-07T17:08
туризм
туризм
туристы
дальний восток
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В Приморье туркомпании планируют компенсировать отсутствие иностранных гостей, привлекая в регион путешественников из Сибири, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52930.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Для большинства отелей, ресторанов и кафе в Приморье зарубежные туристы были основным источником дохода. "Мы остро ощущаем отсутствие гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона", – говорит Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы туризма."Многие туркомпании в ДФО закрылись, сотрудники находятся в отпусках. Те, кто работает, занимается, в основном, переоформлением старых заявок", – поделился сотрудник одной из фирм.Из пяти миллионов туристов, которых зафиксировала в 2019 году краевая статистика Приморья, почти миллион прибыли из-за рубежа. Половина из них пришлась на граждан Китая, на втором месте – Южная Корея (304 тысяч человек), из Японии приехали 35 тысяч путешественников.Сейчас компании на Дальнем Востоке переориентируются на прием соотечественников. Приток внутренних туристов ограничен территориальным фактором – добираться до Приморья долго и дорого. Поэтому в продвижении региона решили сделать ставку на Сибирь."Мы сейчас сосредоточились на Сибири, а точнее на Новосибирске и Красноярске. Делаем особый акцент на продвижении региона через гастрономию. Мы уже традиционно сильны нашими ресторанными проектами и гастрономическими фестивалями", – рассказывает Константин Шестаков.Кроме того, руководство региона совместно с национальными парками работает над проектами по экологическому туризму. "На конкурс Агентства стратегических инициатив мы предложили проект "Земля леопарда", – сообщил он.
https://ria.ru/20200610/1572766609.html
дальний восток
приморский край
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туризм, туристы, дальний восток, новости - туризм, приморский край

В Приморье решили заменить китайских туристов сибиряками

17:08 07.10.2020
 
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Светлана СутыринаДальний Восток
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Светлана Сутырина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Приморье туркомпании планируют компенсировать отсутствие иностранных гостей, привлекая в регион путешественников из Сибири, сообщает АТОР.
Для большинства отелей, ресторанов и кафе в Приморье зарубежные туристы были основным источником дохода. "Мы остро ощущаем отсутствие гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона", – говорит Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы туризма.
"Многие туркомпании в ДФО закрылись, сотрудники находятся в отпусках. Те, кто работает, занимается, в основном, переоформлением старых заявок", – поделился сотрудник одной из фирм.
Из пяти миллионов туристов, которых зафиксировала в 2019 году краевая статистика Приморья, почти миллион прибыли из-за рубежа. Половина из них пришлась на граждан Китая, на втором месте – Южная Корея (304 тысяч человек), из Японии приехали 35 тысяч путешественников.
Сейчас компании на Дальнем Востоке переориентируются на прием соотечественников. Приток внутренних туристов ограничен территориальным фактором – добираться до Приморья долго и дорого. Поэтому в продвижении региона решили сделать ставку на Сибирь.
"Мы сейчас сосредоточились на Сибири, а точнее на Новосибирске и Красноярске. Делаем особый акцент на продвижении региона через гастрономию. Мы уже традиционно сильны нашими ресторанными проектами и гастрономическими фестивалями", – рассказывает Константин Шестаков.
Кроме того, руководство региона совместно с национальными парками работает над проектами по экологическому туризму. "На конкурс Агентства стратегических инициатив мы предложили проект "Земля леопарда", – сообщил он.
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