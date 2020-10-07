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https://ria.ru/20201007/premiya-1578650121.html
Эксперт рассказала об этическом вопросе вокруг Нобелевской премии
Открытие технологии редактирования генома, в том числе генома человека, переместило вопрос о присуждении премии из исключительно научной сферы в сферу... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:58
2020-10-07T15:58
риа наука
нобелевская премия
роберт эдвардс
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Открытие технологии редактирования генома, в том числе генома человека, переместило вопрос о присуждении премии из исключительно научной сферы в сферу этическую, сообщила РИА Новости химик, исполнительный директор Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки Александра Борисова.Нобелевская премия по химии за 2020 год в среду была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов, и который удалось приспособить для сверхточного редактирования и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов."История про человеческий эмбрион известна, но кроме этого их открытие решает массу задач, создает новый мир: новые модели клеточных культур или животных. Ты можешь по своему усмотрению править геном. Если говорить об обсуждении возможности получить ими премию, то оно касалось этической стороны вопроса. Возникло желание править геном человека, а это вопрос, лежащий не в плоскости естественных наук, а в плоскости биоэтики, в плоскости ценностей", - сказала Борисова.Она отметила, что были опасения, что премию им вручат очень поздно, как это произошло с изобретателем ЭКО (метод искусственного оплодотворения - ред.) <a href="http://ria.ru/person_Robert_EHdvards/" target="_blank" data-auto="true">Робертом Эдвардсом</a>."Он получил Нобелевскую премию глубоким стариком. Он был жив, но он не осознал, что получил награду. ЭКО была настолько этически нагружена, что необходимо было, чтобы родившееся через ЭКО дети выросли, родили своих детей и каждому скептику было понятно, что с ними все нормально. На это ушли годы", - пояснила Борисова.Она также отметила, что награду получили женщины-ученые, и это случилось благодаря снятию запрета на прием женщин в ведущие научные учебные заведения."До 70-х годов женщин не принимали в университеты Лиги плюща (ассоциация восьми частных американских университетов - ред.) , а с 70-х начали. Будем считать, что с этого времени были допущены к исследованиям. С тех пор появился некоторый баланс: уже нельзя было говорить о мужских и женских науках. И даже с учетом "стеклянных потолков" (искусственного предела, которым ограничивают карьеру женщины - ред.) сейчас появляются премии за работы, которые были сделаны теми самыми женщинами, которых допустили к науке. Особенно в молекулярных науках и биологии работает много женщин. В тематике CRISPR Шерпантье и Дудне работают давно. Они уже получили все возможные премии и они были в списках чемпионов по цитированию", - сказала Борисова.
https://ria.ru/20201007/khimiya-1578643637.html
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нобелевская премия, роберт эдвардс, открытия - риа наука

Эксперт рассказала об этическом вопросе вокруг Нобелевской премии

15:58 07.10.2020
 
© AP Photo / Fernando VergaraЗолотая медаль Нобелевской премии
Золотая медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Fernando Vergara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Открытие технологии редактирования генома, в том числе генома человека, переместило вопрос о присуждении премии из исключительно научной сферы в сферу этическую, сообщила РИА Новости химик, исполнительный директор Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки Александра Борисова.
Нобелевская премия по химии за 2020 год в среду была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов, и который удалось приспособить для сверхточного редактирования и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов.
Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпентье - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Нобелевские лауреаты по химии в 2020 году
"История про человеческий эмбрион известна, но кроме этого их открытие решает массу задач, создает новый мир: новые модели клеточных культур или животных. Ты можешь по своему усмотрению править геном. Если говорить об обсуждении возможности получить ими премию, то оно касалось этической стороны вопроса. Возникло желание править геном человека, а это вопрос, лежащий не в плоскости естественных наук, а в плоскости биоэтики, в плоскости ценностей", - сказала Борисова.
Она отметила, что были опасения, что премию им вручат очень поздно, как это произошло с изобретателем ЭКО (метод искусственного оплодотворения - ред.) Робертом Эдвардсом.
"Он получил Нобелевскую премию глубоким стариком. Он был жив, но он не осознал, что получил награду. ЭКО была настолько этически нагружена, что необходимо было, чтобы родившееся через ЭКО дети выросли, родили своих детей и каждому скептику было понятно, что с ними все нормально. На это ушли годы", - пояснила Борисова.
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Она также отметила, что награду получили женщины-ученые, и это случилось благодаря снятию запрета на прием женщин в ведущие научные учебные заведения.
"До 70-х годов женщин не принимали в университеты Лиги плюща (ассоциация восьми частных американских университетов - ред.) , а с 70-х начали. Будем считать, что с этого времени были допущены к исследованиям. С тех пор появился некоторый баланс: уже нельзя было говорить о мужских и женских науках. И даже с учетом "стеклянных потолков" (искусственного предела, которым ограничивают карьеру женщины - ред.) сейчас появляются премии за работы, которые были сделаны теми самыми женщинами, которых допустили к науке. Особенно в молекулярных науках и биологии работает много женщин. В тематике CRISPR Шерпантье и Дудне работают давно. Они уже получили все возможные премии и они были в списках чемпионов по цитированию", - сказала Борисова.
 
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