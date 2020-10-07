https://ria.ru/20201007/pravitelstvo-1578652769.html

Правительство Пермского края сложило полномочия

Правительство Пермского края сложило полномочия после вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:09

2020-10-07T16:09

2020-10-07T16:09

дмитрий махонин

пермский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152888/13/1528881337_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_914cf09e11633066ac2dc955b59bb12b.jpg

<strong>ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> сложило полномочия после вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации."Правительство Пермского края сложило полномочия перед избранным губернатором Пермского края. Решение о сложении полномочий оформляется актом Правительства Пермского края в день вступления в должность губернатора Пермского края", - пояснили в пресс-службе.Выборы губернатора в Пермском крае прошли с 11 по 13 сентября. За кресло главы территории боролись четыре кандидата. Победителем стал <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a>, получивший 540,3 тысячи голосов избирателей, или 75,69%. Официально он вступил в должность 7 октября.

https://ria.ru/20200813/1575757425.html

пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермский край, политика