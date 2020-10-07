https://ria.ru/20201007/pravitelstvo-1578652769.html
Правительство Пермского края сложило полномочия
Правительство Пермского края сложило полномочия после вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:09
2020-10-07T16:09
2020-10-07T16:09
дмитрий махонин
пермский край
политика
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<strong>ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> сложило полномочия после вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации."Правительство Пермского края сложило полномочия перед избранным губернатором Пермского края. Решение о сложении полномочий оформляется актом Правительства Пермского края в день вступления в должность губернатора Пермского края", - пояснили в пресс-службе.Выборы губернатора в Пермском крае прошли с 11 по 13 сентября. За кресло главы территории боролись четыре кандидата. Победителем стал <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a>, получивший 540,3 тысячи голосов избирателей, или 75,69%. Официально он вступил в должность 7 октября.
https://ria.ru/20200813/1575757425.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий махонин, пермский край, политика