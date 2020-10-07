https://ria.ru/20201007/pozhar-1578712231.html

Интенсивность разрывов в районе пожара в Рязанской области снижается

Интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области снижается, сообщает министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:03

2020-10-07T20:03

2020-10-07T20:03

взрывы на складах в рязанской области

министерство обороны рф (минобороны рф)

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578682359_0:35:564:352_1400x0_80_0_0_5e8f4ef630f1e89cbffad6c10004200c.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада с боеприпасами в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> снижается, сообщает министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд."По докладу с места интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области снижается. В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком около 10 минут, что говорит о возможном количественном уменьшении в результате пожара находящихся в его эпицентре складских групп", - говорится в сообщении.Добавляется, что подразделения Минобороны РФ продолжают работу по локализации и тушению пожара на территории склада боеприпасов с применением всех имеющихся в распоряжении сил и средств.

https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578710091.html

1

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, происшествия