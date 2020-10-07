https://ria.ru/20201007/pozhar-1578712231.html
Интенсивность разрывов в районе пожара в Рязанской области снижается
Интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области снижается, сообщает министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:03
2020-10-07T20:03
2020-10-07T20:03
взрывы на складах в рязанской области
министерство обороны рф (минобороны рф)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада с боеприпасами в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> снижается, сообщает министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд."По докладу с места интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области снижается. В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком около 10 минут, что говорит о возможном количественном уменьшении в результате пожара находящихся в его эпицентре складских групп", - говорится в сообщении.Добавляется, что подразделения Минобороны РФ продолжают работу по локализации и тушению пожара на территории склада боеприпасов с применением всех имеющихся в распоряжении сил и средств.
https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578710091.html
1
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, происшествия
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области
снижается, сообщает министерство обороны РФ.
Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
"По докладу с места интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области снижается. В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком около 10 минут, что говорит о возможном количественном уменьшении в результате пожара находящихся в его эпицентре складских групп", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подразделения Минобороны РФ продолжают работу по локализации и тушению пожара на территории склада боеприпасов с применением всех имеющихся в распоряжении сил и средств.