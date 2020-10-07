https://ria.ru/20201007/pozhar-1578666306.html
Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Рязанской области
Прокуратура начала проверку из-за пожара на рязанском арсенале, на место выехал прокурор Западного военного округа, сообщается на сайте Генпрокуратуры. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:55
2020-10-07T16:55
2020-10-07T17:09
скопинский район
взрывы на складах в рязанской области
генеральная прокуратура рф
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура начала проверку из-за пожара на рязанском арсенале, на место выехал прокурор Западного военного округа, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>."В связи с возгоранием на территории комплексной базы хранения боеприпасов Западного военного округа в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> организована проверка исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности", - говорится в релизе.На место выехали военный прокурор Западного военного округа и представители окружного командования. Тушение продолжается.
https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578661138.html
скопинский район
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T16:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скопинский район, взрывы на складах в рязанской области, генеральная прокуратура рф, рязанская область, происшествия