https://ria.ru/20201007/pozhar-1578652933.html
Пожар на складе в Рязанской области тушат военные
Военные продолжают тушить пожар на арсенале в Рязанской области своими силами, спасатели и техника находятся на удалении пяти километров от места взрывов... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:10
2020-10-07T16:10
2020-10-07T16:10
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Военные продолжают тушить пожар на арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> своими силами, спасатели и техника находятся на удалении пяти километров от места взрывов боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Взрывы снарядов продолжаются, в целях безопасности спасатели с техникой держат на удалении от арсенала в пять километров", - сказал собеседник агентства.Ранее Западный военный округ сообщил, что в тушении пожара задействовано до 10 единиц техники и около 70 военнослужащих.Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы. Эвакуируют более 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578646454.html
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рязанская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T16:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, безопасность, происшествия