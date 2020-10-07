https://ria.ru/20201007/pozhar-1578647611.html
К месту ЧП с военным складом в Рязанской области вылетела комиссия ЗВО
К месту ЧП с военным складом в Рязанской области вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:46
2020-10-07T15:46
2020-10-07T16:27
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> К месту ЧП с военным складом в Рязанской области вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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рязанская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия