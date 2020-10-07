https://ria.ru/20201007/pozhar-1578646454.html

К тушению арсенала в Рязанской области могут привлечь три вертолета Ми-8

Три военных вертолета Ми-8 могут привлечь к тушению арсенала в Рязанской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:42

2020-10-07T15:42

2020-10-07T15:44

взрывы на складах в рязанской области

ми-8

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Три военных вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> могут привлечь к тушению арсенала в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает пресс-служба Западного военного округа."В готовности к вылету в район возгорания находится 3 вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5. Принимается решение о привлечении к тушению пожара специального пожарного поезда <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>", - говорится в сообщении.Отмечается, что к месту происшествия вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению."В тушении пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе н.п. Желтухино Рязанской области задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 70 военнослужащих", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578632921.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ми-8, рязанская область, происшествия