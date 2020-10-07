https://ria.ru/20201007/pozhar-1578554106.html
В санатории "Ялта" в Крыму ликвидировали открытое горение
Открытое горение в санатории Минобороны "Ялта" в Крыму ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:09
2020-10-07T09:09
2020-10-07T09:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Открытое горение в санатории Минобороны "Ялта" в Крыму ликвидировано, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Ранее в МЧС России сообщили, что санаторий министерства обороны "Ялта" горит на площади порядка 1000 квадратных метров, 300 человек эвакуированы, пострадавших, предварительно, нет."В санатории "Ялта" в Крыму ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", - сообщает МЧС.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578552531.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия