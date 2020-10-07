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В Крыму произошел пожар в санатории Минобороны
В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны "Ялта", сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:21
2020-10-07T09:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Crimea">Крыму</a> загорелся санаторий Министерства обороны "Ялта", сообщили РИА Новости в <u><a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a></u>.Эвакуированы 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.Звонок о пожаре на Севастопольской улице поступил в 06:15 мск. Спасатели обнаружили, что горит обшивка между восьмым этажом и крышей, возгоранию присвоили второй уровень сложности. В ликвидации участвуют 43 человека и 13 единиц техники. На площади 1200 квадратных метров огонь удалось локализовать, позже ликвидировали открытое горение.В пресс-службе ЮВО заявили, что причиной случившегося могло стать короткое замыкание.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия

В Крыму произошел пожар в санатории Минобороны

08:21 07.10.2020 (обновлено: 09:30 07.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте пожара в Ялте. 7 октября 2020
На месте пожара в Ялте. 7 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : МЧС России
На месте пожара в Ялте. 7 октября 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны "Ялта", сообщили РИА Новости в МЧС.
Эвакуированы 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Звонок о пожаре на Севастопольской улице поступил в 06:15 мск. Спасатели обнаружили, что горит обшивка между восьмым этажом и крышей, возгоранию присвоили второй уровень сложности. В ликвидации участвуют 43 человека и 13 единиц техники.
На площади 1200 квадратных метров огонь удалось локализовать, позже ликвидировали открытое горение.
В пресс-службе ЮВО заявили, что причиной случившегося могло стать короткое замыкание.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
 
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