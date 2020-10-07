https://ria.ru/20201007/pozhar-1578549489.html

В Крыму произошел пожар в санатории Минобороны

В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны "Ялта", сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:21

2020-10-07T08:21

2020-10-07T09:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578553212_0:90:1280:810_1400x0_80_0_0_bb7a8caa18d2a104c8e4bfde618eb479.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Crimea">Крыму</a> загорелся санаторий Министерства обороны "Ялта", сообщили РИА Новости в <u><a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a></u>.Эвакуированы 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.Звонок о пожаре на Севастопольской улице поступил в 06:15 мск. Спасатели обнаружили, что горит обшивка между восьмым этажом и крышей, возгоранию присвоили второй уровень сложности. В ликвидации участвуют 43 человека и 13 единиц техники. На площади 1200 квадратных метров огонь удалось локализовать, позже ликвидировали открытое горение.В пресс-службе ЮВО заявили, что причиной случившегося могло стать короткое замыкание.

Alex Alex Символично 11

4

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия