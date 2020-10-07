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Горбачев поздравил Путина с днем рождения
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил уверенность, что тот будет и впредь проявлять присущие РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:55
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михаил горбачев
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> поздравил президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с днем рождения и выразил уверенность, что тот будет и впредь проявлять присущие ему целеустремленность и способность преодолевать трудности.Путину в среду исполнилось 68 лет. Текст поздравления Горбачева опубликован на сайте "Горбачев-фонда".Бывший советский лидер пожелал Путину здоровья и сил, а также всего самого доброго ему и его близким."Уверен, что Вы и впредь будете проявлять присущие вам целеустремленность и способность преодолевать трудности, неустанно заботясь о будущем России, благополучии ее граждан", - отметил Горбачев.
https://ria.ru/20201007/putin-1578581118.html
Предатель предателя видит издалека. С днем рождения..
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РИА Новости
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михаил горбачев, владимир путин, общество

Горбачев поздравил Путина с днем рождения

12:55 07.10.2020 (обновлено: 13:13 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер ГДР Лотар де Мезьер
Президент России Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер ГДР Лотар де Мезьер - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил уверенность, что тот будет и впредь проявлять присущие ему целеустремленность и способность преодолевать трудности.
Путину в среду исполнилось 68 лет. Текст поздравления Горбачева опубликован на сайте "Горбачев-фонда".
"В нынешнее ответственное, драматическое время, вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире. Искренне желаю вам успехов на этом пути", - говорится в обращении Горбачева.
Бывший советский лидер пожелал Путину здоровья и сил, а также всего самого доброго ему и его близким.
"Уверен, что Вы и впредь будете проявлять присущие вам целеустремленность и способность преодолевать трудности, неустанно заботясь о будущем России, благополучии ее граждан", - отметил Горбачев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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