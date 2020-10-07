https://ria.ru/20201007/pozdravlenie-1578600921.html
Горбачев поздравил Путина с днем рождения
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил уверенность, что тот будет и впредь проявлять присущие РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:55
2020-10-07T12:55
2020-10-07T13:13
михаил горбачев
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> поздравил президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с днем рождения и выразил уверенность, что тот будет и впредь проявлять присущие ему целеустремленность и способность преодолевать трудности.Путину в среду исполнилось 68 лет. Текст поздравления Горбачева опубликован на сайте "Горбачев-фонда".Бывший советский лидер пожелал Путину здоровья и сил, а также всего самого доброго ему и его близким."Уверен, что Вы и впредь будете проявлять присущие вам целеустремленность и способность преодолевать трудности, неустанно заботясь о будущем России, благополучии ее граждан", - отметил Горбачев.
https://ria.ru/20201007/putin-1578581118.html
a.yast
Предатель предателя видит издалека. С днем рождения..
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, владимир путин, общество