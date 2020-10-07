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Германия поддерживает "Северный поток — 2", сообщил источник
В комитете бундестага ФРГ по экономике и энергетике поддержали "Северный поток — 2", в том числе поддержку выразили члены правящих фракций, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:03
2020-10-07T15:22
северный поток — 2
германия
в мире
экономика
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<strong>БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости.</strong> В комитете бундестага <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> по экономике и энергетике поддержали "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>", в том числе поддержку выразили члены правящих фракций, заявил РИА Новости источник среди участников заседания."Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета (по экономике и энергетике - ред.) в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали "Северный поток — 2", - отметил источник.Он добавил, что "таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает "Северный поток — 2". Источник заявил, что исходит из того, что проект будет реализован.
https://ria.ru/20201007/gazprom-1578597061.html
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северный поток — 2, германия, в мире, экономика

Германия поддерживает "Северный поток — 2", сообщил источник

15:03 07.10.2020 (обновлено: 15:22 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. В комитете бундестага ФРГ по экономике и энергетике поддержали "Северный поток — 2", в том числе поддержку выразили члены правящих фракций, заявил РИА Новости источник среди участников заседания.
"Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета (по экономике и энергетике - ред.) в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали "Северный поток — 2", - отметил источник.
Он добавил, что "таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает "Северный поток — 2". Источник заявил, что исходит из того, что проект будет реализован.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 12:39
"Газпром" счел решение Польши попыткой помешать "Северному потоку — 2"
 
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Северный поток — 2ГерманияВ миреЭкономика
 
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