https://ria.ru/20201007/potok-1578636374.html

Германия поддерживает "Северный поток — 2", сообщил источник

В комитете бундестага ФРГ по экономике и энергетике поддержали "Северный поток — 2", в том числе поддержку выразили члены правящих фракций, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:03

2020-10-07T15:03

2020-10-07T15:22

северный поток — 2

германия

в мире

экономика

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<strong>БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости.</strong> В комитете бундестага <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> по экономике и энергетике поддержали "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>", в том числе поддержку выразили члены правящих фракций, заявил РИА Новости источник среди участников заседания."Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета (по экономике и энергетике - ред.) в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали "Северный поток — 2", - отметил источник.Он добавил, что "таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает "Северный поток — 2". Источник заявил, что исходит из того, что проект будет реализован.

https://ria.ru/20201007/gazprom-1578597061.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, германия, в мире, экономика