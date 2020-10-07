https://ria.ru/20201007/potok-1578621479.html

В планетарии рассказали, когда можно посмотреть метеорный поток Дракониды

Метеорный поток Дракониды достигнет максимума 8 октября, астрономы рекомендуют смотреть его в предутренние часы, но наблюдениям помешает убывающая Луна,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:14

2020-10-07T14:14

2020-10-07T14:14

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московский планетарий

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Метеорный поток Дракониды достигнет максимума 8 октября, астрономы рекомендуют смотреть его в предутренние часы, но наблюдениям помешает убывающая <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луна</a>, сообщили в среду в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_planetarijj/" target="_blank" data-auto="true">Московского планетария</a>."Восьмого октября 2020 года в 15.30 максимума своей активности достигает ежегодный метеорный поток Дракониды, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В 2020 году ожидается 10-20 метеоров в час (бывают всплески до 100-400 метеоров в час). Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом. Убывающая Луна… существенно помешает наблюдениям", - говорится в сообщении.Поток Дракониды действует ежегодно с 6 по 10 октября. Он называется так потому, что радиант (точка, из которой визуально вылетают метеоры) находится в созвездии Дракон. В планетарии отметили, что в октябре радиант находится высоко над северо-западным горизонтом, рядом с "головой Дракона" - неправильным ковшом из четырех звезд.Луна помешает наблюдениям, но все же способ разглядеть на небе Дракониды есть, уверяют в планетарии. Спутница <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> постепенно поднимается над горизонтом, и после полуночи ее свет будет сильно мешать. Чтобы разглядеть на небе хоть несколько красноватых метеоров, лучше смотреть сразу после захода Солнца."В отличие от остальных потоков, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их красноватый цвет. Метеоры Драконид очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20200820/astronomiya-1576056893.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200222/1565102585.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, космос - риа наука, московский планетарий