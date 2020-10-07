Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/potok-1578618013.html
Немецкий депутат оценил решение Польши о штрафе по "Северному потоку — 2"
Неясны правовые основания иска польского регулятора к участникам строительства газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, член... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:02
2020-10-07T14:07
вальдемар гердт
uniper
северный поток — 2
газпром
польша
германия
shell
варшава
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_0:0:3140:1767_1400x0_80_0_0_effaa24aca78bf546e017c3efbb4cfbc.jpg
<strong>БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Неясны правовые основания иска польского регулятора к участникам строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", заявил РИА Новости депутат бундестага <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, член комитета по международной политике <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a>.Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>. По словам Хрустного, что речь идет о компаниях Engie Energy, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell_Plc/" target="_blank" data-auto="true">Shell</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a>. Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе."Вообще непонятно, на какой юридической базе выстроен такой подход. Все фирмы, участвовавшие в "Северном потоке 2", получили разрешения, все прошли экологическую и финансовую экспертизу. Это простой пиар-ход с польской стороны, отрабатывание заокеанских зарплат", - сказал Гердт.Он добавил, что за решением стоит и "личный польский интерес, так как <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> видит себя газовым хабом всей Европы". Такими методами Варшава пытается утвердить себя "участником серьёзного бизнеса", сказал парламентарий.По сообщению "Газпрома", польский регулятор обвиняет его и европейских партнеров "Северного потока 2" в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта. Российский концерн подчеркнул, что фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования.
https://ria.ru/20201007/potok-1578604456.html
https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html
"... отработывание заокеанских зарплат", - сказал Гердт. Именно так!
58
похоже опять тарифы на газ для населения РФ вырастут
43
10
польша
германия
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_409:0:3140:2048_1400x0_80_0_0_94dd03fd6bc44829015989b6cffb425c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вальдемар гердт, uniper, северный поток — 2, газпром, польша, германия, shell, варшава, экономика

Немецкий депутат оценил решение Польши о штрафе по "Северному потоку — 2"

14:02 07.10.2020 (обновлено: 14:07 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Неясны правовые основания иска польского регулятора к участникам строительства газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Вальдемар Гердт.
Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве. По словам Хрустного, что речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 13:08
Кремль прокомментировал решение Польши о штрафе по "Северному потоку — 2"
"Вообще непонятно, на какой юридической базе выстроен такой подход. Все фирмы, участвовавшие в "Северном потоке 2", получили разрешения, все прошли экологическую и финансовую экспертизу. Это простой пиар-ход с польской стороны, отрабатывание заокеанских зарплат", - сказал Гердт.
Он добавил, что за решением стоит и "личный польский интерес, так как Польша видит себя газовым хабом всей Европы". Такими методами Варшава пытается утвердить себя "участником серьёзного бизнеса", сказал парламентарий.
По сообщению "Газпрома", польский регулятор обвиняет его и европейских партнеров "Северного потока 2" в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта. Российский концерн подчеркнул, что фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования.
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 12:19
Австрийская OMV ответила на претензии Польши по "Северному потоку – 2"
 
Обсудить10
Вальдемар ГердтUniperСеверный поток — 2ГазпромПольшаГерманияShellВаршаваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния