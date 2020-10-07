https://ria.ru/20201007/potok-1578618013.html

Немецкий депутат оценил решение Польши о штрафе по "Северному потоку — 2"

Неясны правовые основания иска польского регулятора к участникам строительства газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, член... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:02

2020-10-07T14:02

2020-10-07T14:07

вальдемар гердт

uniper

северный поток — 2

газпром

польша

германия

shell

варшава

экономика

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<strong>БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Неясны правовые основания иска польского регулятора к участникам строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", заявил РИА Новости депутат бундестага <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, член комитета по международной политике <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a>.Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>. По словам Хрустного, что речь идет о компаниях Engie Energy, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell_Plc/" target="_blank" data-auto="true">Shell</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a>. Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе."Вообще непонятно, на какой юридической базе выстроен такой подход. Все фирмы, участвовавшие в "Северном потоке 2", получили разрешения, все прошли экологическую и финансовую экспертизу. Это простой пиар-ход с польской стороны, отрабатывание заокеанских зарплат", - сказал Гердт.Он добавил, что за решением стоит и "личный польский интерес, так как <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> видит себя газовым хабом всей Европы". Такими методами Варшава пытается утвердить себя "участником серьёзного бизнеса", сказал парламентарий.По сообщению "Газпрома", польский регулятор обвиняет его и европейских партнеров "Северного потока 2" в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта. Российский концерн подчеркнул, что фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования.

https://ria.ru/20201007/potok-1578604456.html

https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html

Саша Логер "... отработывание заокеанских зарплат", - сказал Гердт. Именно так! 58

михаил петров похоже опять тарифы на газ для населения РФ вырастут 43

10

польша

германия

варшава

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, uniper, северный поток — 2, газпром, польша, германия, shell, варшава, экономика