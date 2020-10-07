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https://ria.ru/20201007/potok-1578604456.html
Кремль прокомментировал решение Польши о штрафе по "Северному потоку — 2"
В Кремле не сомневаются, что "Газпром", оштрафованный Польшей на 7,6 миллиарда долларов, предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов, заявил РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:08
2020-10-07T13:12
северный поток — 2
газпром
дмитрий песков
польша
москва
варшава
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не сомневаются, что "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>", оштрафованный <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> на 7,6 миллиарда долларов, предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нужно адресовать вопрос Газпрому. Информация достаточно новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано", - сказал пресс-секретарь президента.Решение Польши по делу "Северного потока 2" вряд ли скажется на отношениях Варшавы и Москвы, их и так нельзя назвать процветающими, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению", - сказал Песков.Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока 2</a>", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов. Он сообщил, что партнеры по проекту обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней."Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе.
https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html
Это не первый суд который поляки выиграли у газпрома. Вот и компенсирует разницу с газом из США, главное для них то что деньги за газ не получит Кремль. Пора уже привыкнуть холопам, что они обязаны бесплатно поставлять газ на украину и в польшу. Ведь по сути так и происходит, эти страны выигрывают суды, крупные суммы денег которые можно конвертировать в газ.
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Я одного не пойму, ладно там проиграли суд из-за ценообразования, НО СП2 вообще никаким боком польшу не касается, он даже через воды польши НЕ идёт, они вообще никакого отношения не имеют к нему, а какие то штрафы накладывают, самое противное, что наши вероятнее всего умоются как всегда, заплатят, а потом нам цену на газ поднимут, вот это просто бесит уже, все в хороших играют и каждая сявка видя это, пытается нагадить
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польша
москва
варшава
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северный поток — 2, газпром, дмитрий песков, польша, москва, варшава, экономика

Кремль прокомментировал решение Польши о штрафе по "Северному потоку — 2"

13:08 07.10.2020 (обновлено: 13:12 07.10.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что "Газпром", оштрафованный Польшей на 7,6 миллиарда долларов, предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нужно адресовать вопрос Газпрому. Информация достаточно новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано", - сказал пресс-секретарь президента.
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 12:19
Австрийская OMV ответила на претензии Польши по "Северному потоку – 2"
Решение Польши по делу "Северного потока 2" вряд ли скажется на отношениях Варшавы и Москвы, их и так нельзя назвать процветающими, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению", - сказал Песков.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов. Он сообщил, что партнеры по проекту обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.
"Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе.
 
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Северный поток — 2ГазпромДмитрий ПесковПольшаМоскваВаршаваЭкономика
 
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