https://ria.ru/20201007/posylki-1578546648.html

Названы самые необычные посылки россиян

Бивни мамонтов весом 800 килограммов и колокола для церкви "Бабушек из Бураново" стали самыми необычными посылками россиян за последние годы, рассказал в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T07:12

2020-10-07T07:12

2020-10-07T07:12

россия

бураново

бурановские бабушки

москва

новосибирск

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Бивни мамонтов весом 800 килограммов и колокола для церкви "Бабушек из Бураново" стали самыми необычными посылками россиян за последние годы, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) Вадим Филатов.Отвечая на вопрос, какие самые неожиданные и необычные посылки проходили через ПЭК, он сказал: "Бивни мамонтов, деревянный резной иконостас, колокола для церкви"."Самым необычным стал срочный заказ на доставку из <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Данию</a> бивней мамонта – 800 килограммов и 2,5 кубометра груза. Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты – российский и европейский. Бивням было около 9000 лет, последние несколько дней из которых он провел в нашей фуре – авиаперевозки из-за пандемии мы даже не рассматривали", - сообщил Филатов."Или, например, в 2016 году мы доставляли из <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a> в село <a href="http://ria.ru/location_Buranovo/" target="_blank" data-auto="true">Бураново</a> колокол. Оказалось, что он для церкви, которую на собственные деньги строили участники Евровидения от России "<a href="http://ria.ru/organization_Buranovskie_babushki/" target="_blank" data-auto="true">Бурановские бабушки</a>". Посмотреть на то, как в деревню приедет колокол, собралось все село Бураново", - добавил он.

https://ria.ru/20200801/1575261408.html

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россия

бураново

москва

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бураново, бурановские бабушки, москва, новосибирск, общество