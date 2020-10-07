https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578725128.html
Один из пострадавших при ЧП в Рязанской области находится в реанимации
Пять человек остаются в больницах после взрывов на военном складе, один пострадавший в реанимации, сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T21:30
2020-10-07T21:30
2020-10-07T21:30
взрывы на складах в рязанской области
николай любимов
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578717262_0:448:2560:1888_1400x0_80_0_0_a9ad2f36e7cdb07ae87c3457d1eee082.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Пять человек остаются в больницах после взрывов на военном складе, один пострадавший в реанимации, сообщило правительство региона.Ранее губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> сообщил о троих пострадавших. При этом, по данным территориального центра медицины катастроф, пострадали восемь человек, трое из которых получили помощь амбулаторно."По информации регионального минздрава, в лечебных учреждениях по состоянию на 20.00 находятся пятеро пострадавших жителей. Двое - в больнице в Скопинском мерайонном медицинском центре, остальные – в Ряжском ММЦ. Состояние госпитализированных – разной степени тяжести, один человек находится в реанимации", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578717262_0:44:2560:1964_1400x0_80_0_0_2a73cb99a6ebfa6bde0c29e0c91ace06.jpg
Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
2020-10-07T21:30
true
PT0M56S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, рязанская область, происшествия