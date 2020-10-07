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Медики уточнили число пострадавших при взрывах на арсенале под Рязанью
Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий территориальным... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T21:18
2020-10-07T21:18
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов.Ранее сообщалось о двух пострадавших, мужчине и женщине, которые были госпитализированы в Скопинскую больницу. Состояние женщины оценивалось как тяжелое."Госпитализированы трое в Скопине и двое в Ряжске и трое амбулаторно", - сказал собеседник агентства. По его словам, тяжелых, кроме женщины, нет.Представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что для эвакуированного из опасной зоны населения развернуты пять пунктов временного размещения общей вместимостью 610 человек. В одном пункте временного размещения в настоящее время находятся почти 100 человек, в том числе 18 детей.Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html
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рязанская область
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Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

Медики уточнили число пострадавших при взрывах на арсенале под Рязанью

21:18 07.10.2020
 
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской областиСотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов.
Ранее сообщалось о двух пострадавших, мужчине и женщине, которые были госпитализированы в Скопинскую больницу. Состояние женщины оценивалось как тяжелое.
Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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ЧП на военных складах и полигонах в России в 2018-2020 годах
"Госпитализированы трое в Скопине и двое в Ряжске и трое амбулаторно", - сказал собеседник агентства. По его словам, тяжелых, кроме женщины, нет.
Представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что для эвакуированного из опасной зоны населения развернуты пять пунктов временного размещения общей вместимостью 610 человек. В одном пункте временного размещения в настоящее время находятся почти 100 человек, в том числе 18 детей.
Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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