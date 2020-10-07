https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578722937.html

Медики уточнили число пострадавших при взрывах на арсенале под Рязанью

Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий территориальным... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T21:18

2020-10-07T21:18

2020-10-07T21:18

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов.Ранее сообщалось о двух пострадавших, мужчине и женщине, которые были госпитализированы в Скопинскую больницу. Состояние женщины оценивалось как тяжелое."Госпитализированы трое в Скопине и двое в Ряжске и трое амбулаторно", - сказал собеседник агентства. По его словам, тяжелых, кроме женщины, нет.Представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что для эвакуированного из опасной зоны населения развернуты пять пунктов временного размещения общей вместимостью 610 человек. В одном пункте временного размещения в настоящее время находятся почти 100 человек, в том числе 18 детей.Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html

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рязанская область

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Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа. 2020-10-07T21:18 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия