https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578708262.html
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на арсенале
Состояние двоих пострадавших при пожаре на военном складе в Рязанской области врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщило правительство... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:37
2020-10-07T19:37
2020-10-07T19:37
взрывы на складах в рязанской области
рязань
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Состояние двоих пострадавших при пожаре на военном складе в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщило правительство региона.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Два человека пострадали."По информации на 18.00, в Скопинскую районную больницу доставлены двое пострадавших (мужчина и женщина) в результате происшествия в военной части. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, рязань, происшествия