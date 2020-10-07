https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578708262.html

Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на арсенале

Состояние двоих пострадавших при пожаре на военном складе в Рязанской области врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщило правительство... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:37

2020-10-07T19:37

2020-10-07T19:37

взрывы на складах в рязанской области

рязань

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Состояние двоих пострадавших при пожаре на военном складе в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщило правительство региона.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Два человека пострадали."По информации на 18.00, в Скопинскую районную больницу доставлены двое пострадавших (мужчина и женщина) в результате происшествия в военной части. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html

рязань

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязань, происшествия