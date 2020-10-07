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Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на арсенале
Состояние двоих пострадавших при пожаре на военном складе в Рязанской области врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщило правительство... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:37
2020-10-07T19:37
взрывы на складах в рязанской области
рязань
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Состояние двоих пострадавших при пожаре на военном складе в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщило правительство региона.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Два человека пострадали."По информации на 18.00, в Скопинскую районную больницу доставлены двое пострадавших (мужчина и женщина) в результате происшествия в военной части. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
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взрывы на складах в рязанской области, рязань, происшествия

Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на арсенале

19:37 07.10.2020
 
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" / Перейти в фотобанкДым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
Дым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при пожаре на военном складе в Рязанской области врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщило правительство региона.
Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Два человека пострадали.
Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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ЧП на военных складах и полигонах в России в 2018-2020 годах
"По информации на 18.00, в Скопинскую районную больницу доставлены двое пострадавших (мужчина и женщина) в результате происшествия в военной части. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязаньПроисшествия
 
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