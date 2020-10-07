https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html

Австрийская OMV ответила на претензии Польши по "Северному потоку – 2"

Австрийская OMV изучит решение польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении проекта "Северный поток — 2", при этом уверена в соблюдении всех... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:19

2020-10-07T12:19

2020-10-07T12:24

газпром

северный поток — 2

omv

польша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577072922_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_7cb57cd8eb852a0443f1d198d3810a4a.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Австрийская <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a> изучит решение польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", при этом уверена в соблюдении всех действующих законов, сообщили журналистам в пресс-службе компании."OMV получила решение польского антимонопольного регулятора и проанализирует его более подробно", - заявили в компании."OMV твердо убеждена, что соблюдает все применимые законы", - также подчеркнули в пресс-службе.Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов. Он также сообщил, что партнеры по проекту обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

https://ria.ru/20201007/gazprom-1578579486.html

https://ria.ru/20201007/polsha-1578581003.html

lyuda.terenteva.55 Разумеется, все законы соблюдены. Нет никаких сомнений. Всё будет идти чётко и по плану. СП - 2 быть! 83

Гаврила Петрович СП-2 будет достроен. Это "лицо" России. А у Польши нет и никогда не была лица,совести и чести. 62

14

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, северный поток — 2, omv, польша, экономика