https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html
Австрийская OMV ответила на претензии Польши по "Северному потоку – 2"
Австрийская OMV изучит решение польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении проекта "Северный поток — 2", при этом уверена в соблюдении всех... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:19
2020-10-07T12:19
2020-10-07T12:24
газпром
северный поток — 2
omv
польша
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Австрийская <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a> изучит решение польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", при этом уверена в соблюдении всех действующих законов, сообщили журналистам в пресс-службе компании."OMV получила решение польского антимонопольного регулятора и проанализирует его более подробно", - заявили в компании."OMV твердо убеждена, что соблюдает все применимые законы", - также подчеркнули в пресс-службе.Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов. Он также сообщил, что партнеры по проекту обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.
https://ria.ru/20201007/gazprom-1578579486.html
https://ria.ru/20201007/polsha-1578581003.html
lyuda.terenteva.55
Разумеется, все законы соблюдены. Нет никаких сомнений. Всё будет идти чётко и по плану. СП - 2 быть!
83
Гаврила Петрович
СП-2 будет достроен. Это "лицо" России. А у Польши нет и никогда не была лица,совести и чести.
62
14
польша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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газпром, северный поток — 2, omv, польша, экономика