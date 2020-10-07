https://ria.ru/20201007/polsha-1578581003.html

Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2"

Партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток 2" обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, заявил глава... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:20

2020-10-07T11:20

2020-10-07T11:36

россия

северный поток — 2

газпром

польша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577299541_0:322:3067:2047_1400x0_80_0_0_04ede553cec69ec1fe59e2c9c3364044.jpg

<strong>ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Партнеры "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" по проекту "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, заявил глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве."Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши", - сказал Хрустный."По решению директора UOKiK, предприятия обязаны разорвать договоры, заключенные на строительство газопровода "Северный поток 2", - сказал Хрустный. Он уточнил, что договоры должны быть разорваны в течение 30 дней."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/maska-1578580133.html

lyuda.terenteva.55 А то что? И что та польша сделает, если будут строить? "Регулятор" какой - то ещё требует. 69

Igor Rod'ko Строить уже никто не будет. 68

27

россия

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, газпром, польша, экономика