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Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2"
Партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток 2" обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, заявил глава... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:20
2020-10-07T11:36
россия
северный поток — 2
газпром
польша
экономика
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<strong>ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Партнеры "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" по проекту "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, заявил глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве."Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши", - сказал Хрустный."По решению директора UOKiK, предприятия обязаны разорвать договоры, заключенные на строительство газопровода "Северный поток 2", - сказал Хрустный. Он уточнил, что договоры должны быть разорваны в течение 30 дней."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/maska-1578580133.html
А то что? И что та польша сделает, если будут строить? "Регулятор" какой - то ещё требует.
69
Строить уже никто не будет.
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россия
польша
РИА Новости
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россия, северный поток — 2, газпром, польша, экономика

Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2"

11:20 07.10.2020 (обновлено: 11:36 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток 2" обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, заявил глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве.
"Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши", - сказал Хрустный.
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"По решению директора UOKiK, предприятия обязаны разорвать договоры, заключенные на строительство газопровода "Северный поток 2", - сказал Хрустный. Он уточнил, что договоры должны быть разорваны в течение 30 дней.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
 
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РоссияСеверный поток — 2ГазпромПольшаЭкономика
 
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