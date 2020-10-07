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В Москве в среду ожидается теплая сентябрьская погода
Тёплая сентябрьская погода ожидается в Москве в среду, температура поднимется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:15
2020-10-07T08:15
елена волосюк
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Тёплая сентябрьская погода ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, температура поднимется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_elena-volosyuk/" target="_blank" data-auto="true">Елена Волосюк</a>."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором далекого североатлантического циклона, из-за чего небо немного нахмурится. В Москве облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Что касается температуры, то она останется по-сентябрьски тёплой", - сказала Волосюк.По ее словам, в течение дня температура в Москве повысится до плюс 15-17, по области - плюс 13-18 градусов, что выше многолетней нормы."Такие показания термометров больше характерны для середины сентября, нежели для начала октября", - отметила синоптик.Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201005/pogoda-1578211065.html
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
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елена волосюк, погода, москва, общество

В Москве в среду ожидается теплая сентябрьская погода

08:15 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве
Люди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тёплая сентябрьская погода ожидается в Москве в среду, температура поднимется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором далекого североатлантического циклона, из-за чего небо немного нахмурится. В Москве облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Что касается температуры, то она останется по-сентябрьски тёплой", - сказала Волосюк.
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По ее словам, в течение дня температура в Москве повысится до плюс 15-17, по области - плюс 13-18 градусов, что выше многолетней нормы.
"Такие показания термометров больше характерны для середины сентября, нежели для начала октября", - отметила синоптик.
Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметров ртутного столба.
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Елена ВолосюкПогодаМоскваОбщество
 
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