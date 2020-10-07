https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578657954.html

Глава Подмосковья рассказал о мерах для предупреждения карантина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах, которые принимаются во избежание введения жестких ограничительных мер в период пандемии... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:29

2020-10-07T16:29

2020-10-07T16:29

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569020103_0:0:3010:1693_1400x0_80_0_0_f09637c8807ce50f671f49f57521efce.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах, которые принимаются во избежание введения жестких ограничительных мер в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/tekst/izbezhat-karantina/" target="_blank">"360"</a>."Сейчас самое главное – избежать карантина. Карантин – это самое сложное, что может испытать регион или какая-то страна, поэтому нужно соблюдать стандарты все. И, естественно, особенно старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями важно объяснить, чтобы они оставались дома. Нужно максимально беречь себя", – заявил Андрей Воробьев.Отмечается, что за последнее время число госпитализаций увеличилось почти наполовину по сравнению с серединой сентября. В связи с этим глава региона дал команду приобрести последние препараты, разработанные для борьбы с COVID-19. Кроме того, закуплено большое количество средств индивидуальной защиты.Также Воробьев заявил о необходимости проверить, достаточно ли в регионе машин скорой помощи. Помимо прочего, 35–40% подмосковных школ отправили своих учеников на двухнедельные каникулы. Еще в Московской области усилился контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах."Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий – это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль", – отметил Андрей Воробьев.Глава Подмосковья напомнил, что вечером 6 октября для коронавирусных пациентов вновь заработал госпиталь на базе парка "Патриот".

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)