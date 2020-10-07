https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578657954.html
Глава Подмосковья рассказал о мерах для предупреждения карантина
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах, которые принимаются во избежание введения жестких ограничительных мер в период пандемии... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:29
2020-10-07T16:29
2020-10-07T16:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах, которые принимаются во избежание введения жестких ограничительных мер в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/tekst/izbezhat-karantina/" target="_blank">"360"</a>."Сейчас самое главное – избежать карантина. Карантин – это самое сложное, что может испытать регион или какая-то страна, поэтому нужно соблюдать стандарты все. И, естественно, особенно старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями важно объяснить, чтобы они оставались дома. Нужно максимально беречь себя", – заявил Андрей Воробьев.Отмечается, что за последнее время число госпитализаций увеличилось почти наполовину по сравнению с серединой сентября. В связи с этим глава региона дал команду приобрести последние препараты, разработанные для борьбы с COVID-19. Кроме того, закуплено большое количество средств индивидуальной защиты.Также Воробьев заявил о необходимости проверить, достаточно ли в регионе машин скорой помощи. Помимо прочего, 35–40% подмосковных школ отправили своих учеников на двухнедельные каникулы. Еще в Московской области усилился контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах."Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий – это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль", – отметил Андрей Воробьев.Глава Подмосковья напомнил, что вечером 6 октября для коронавирусных пациентов вновь заработал госпиталь на базе парка "Патриот".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах, которые принимаются во избежание введения жестких ограничительных мер в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Сейчас самое главное – избежать карантина. Карантин – это самое сложное, что может испытать регион или какая-то страна, поэтому нужно соблюдать стандарты все. И, естественно, особенно старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями важно объяснить, чтобы они оставались дома. Нужно максимально беречь себя", – заявил Андрей Воробьев.
Отмечается, что за последнее время число госпитализаций увеличилось почти наполовину по сравнению с серединой сентября. В связи с этим глава региона дал команду приобрести последние препараты, разработанные для борьбы с COVID-19. Кроме того, закуплено большое количество средств индивидуальной защиты.
Также Воробьев заявил о необходимости проверить, достаточно ли в регионе машин скорой помощи. Помимо прочего, 35–40% подмосковных школ отправили своих учеников на двухнедельные каникулы. Еще в Московской области усилился контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах.
"Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий – это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль", – отметил Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья напомнил, что вечером 6 октября для коронавирусных пациентов вновь заработал госпиталь на базе парка "Патриот".