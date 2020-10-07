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https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578591804.html
Почти шесть тысяч звонков обработал колл-центр ветцентра Подмосковья
Почти шесть тысяч звонков с начала 2020 года обработал единый колл-центр государственной ветеринарной службы Московской области, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:26
2020-10-07T12:26
новости подмосковья
андрей разин
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Почти шесть тысяч звонков с начала 2020 года обработал единый колл-центр государственной ветеринарной службы Московской области, рассказал РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Колл-центр был создан в ноябре 2019 года для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья. В организацию с интересующим его вопросом может обратиться любой желающий. Кроме того, сотрудники запишут на прием в государственную ветеринарную клинику или оформят выезд специалиста на дом."Количество обращений в колл-центр растет ежемесячно. В сентябре было зарегистрировано 849 обращений, в августе 795. С начала года 5872 обращения", - сказал Разин.
https://realty.ria.ru/20201006/dolschiki-1578390581.html
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андрей разин

Почти шесть тысяч звонков обработал колл-центр ветцентра Подмосковья

12:26 07.10.2020
 
© Depositphotos / photography33Сотрудница колл-центра
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Depositphotos / photography33
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Почти шесть тысяч звонков с начала 2020 года обработал единый колл-центр государственной ветеринарной службы Московской области, рассказал РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.
Колл-центр был создан в ноябре 2019 года для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья. В организацию с интересующим его вопросом может обратиться любой желающий. Кроме того, сотрудники запишут на прием в государственную ветеринарную клинику или оформят выезд специалиста на дом.
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"Количество обращений в колл-центр растет ежемесячно. В сентябре было зарегистрировано 849 обращений, в августе 795. С начала года 5872 обращения", - сказал Разин.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей Разин
 
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