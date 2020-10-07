https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578591804.html

Почти шесть тысяч звонков обработал колл-центр ветцентра Подмосковья

Почти шесть тысяч звонков с начала 2020 года обработал единый колл-центр государственной ветеринарной службы Московской области, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:26

2020-10-07T12:26

2020-10-07T12:26

новости подмосковья

андрей разин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578594178_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1561b54055c907d488f615c3f4b6c0b6.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Почти шесть тысяч звонков с начала 2020 года обработал единый колл-центр государственной ветеринарной службы Московской области, рассказал РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Колл-центр был создан в ноябре 2019 года для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья. В организацию с интересующим его вопросом может обратиться любой желающий. Кроме того, сотрудники запишут на прием в государственную ветеринарную клинику или оформят выезд специалиста на дом."Количество обращений в колл-центр растет ежемесячно. В сентябре было зарегистрировано 849 обращений, в августе 795. С начала года 5872 обращения", - сказал Разин.

https://realty.ria.ru/20201006/dolschiki-1578390581.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин