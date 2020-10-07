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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578574548.html
Почти 400 фактов сброса стройматериалов пресечено в Подмосковье
Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:55
2020-10-07T10:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.В соответствии с областным законодательством запрещено складировать стройматериалы, конструкции, изделия и механизмы за пределами строительных площадок и специально отведенных мест."Несмотря на требование законодательства, некоторые производители работ не всегда используют для хранения данных материалов отведенную им территорию, используя для этих целей земли, прилегающие к месту проведения работ. С начала года инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 399 подобных случаев", - говорится в сообщении.Наибольшее количество таких фактов пресечено в Красногорске, Королеве, Подольске, Чехове, и Одинцове.
https://realty.ria.ru/20201006/dolschiki-1578390581.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Почти 400 фактов сброса стройматериалов пресечено в Подмосковье

10:55 07.10.2020
 
© РИА Новости / Элеонора ЧернаяСтроительный мусор на объекте в Томске
Строительный мусор на объекте в Томске - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Элеонора Черная
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.
В соответствии с областным законодательством запрещено складировать стройматериалы, конструкции, изделия и механизмы за пределами строительных площадок и специально отведенных мест.
Строительство ЖК Лайково - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 11:52Новости Подмосковья
Заработала информационная система Фонда дольщиков Московской области
"Несмотря на требование законодательства, некоторые производители работ не всегда используют для хранения данных материалов отведенную им территорию, используя для этих целей земли, прилегающие к месту проведения работ. С начала года инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 399 подобных случаев", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество таких фактов пресечено в Красногорске, Королеве, Подольске, Чехове, и Одинцове.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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