https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578574548.html
Почти 400 фактов сброса стройматериалов пресечено в Подмосковье
Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:55
2020-10-07T10:55
2020-10-07T10:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.В соответствии с областным законодательством запрещено складировать стройматериалы, конструкции, изделия и механизмы за пределами строительных площадок и специально отведенных мест."Несмотря на требование законодательства, некоторые производители работ не всегда используют для хранения данных материалов отведенную им территорию, используя для этих целей земли, прилегающие к месту проведения работ. С начала года инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 399 подобных случаев", - говорится в сообщении.Наибольшее количество таких фактов пресечено в Красногорске, Королеве, Подольске, Чехове, и Одинцове.
https://realty.ria.ru/20201006/dolschiki-1578390581.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.
В соответствии с областным законодательством запрещено складировать стройматериалы, конструкции, изделия и механизмы за пределами строительных площадок и специально отведенных мест.
"Несмотря на требование законодательства, некоторые производители работ не всегда используют для хранения данных материалов отведенную им территорию, используя для этих целей земли, прилегающие к месту проведения работ. С начала года инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 399 подобных случаев", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество таких фактов пресечено в Красногорске, Королеве, Подольске, Чехове, и Одинцове.