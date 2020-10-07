https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578574548.html

Почти 400 фактов сброса стройматериалов пресечено в Подмосковье

Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:55

2020-10-07T10:55

2020-10-07T10:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Почти 400 случаев самовольного складирования строительных материалов пресечено на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.В соответствии с областным законодательством запрещено складировать стройматериалы, конструкции, изделия и механизмы за пределами строительных площадок и специально отведенных мест."Несмотря на требование законодательства, некоторые производители работ не всегда используют для хранения данных материалов отведенную им территорию, используя для этих целей земли, прилегающие к месту проведения работ. С начала года инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 399 подобных случаев", - говорится в сообщении.Наибольшее количество таких фактов пресечено в Красногорске, Королеве, Подольске, Чехове, и Одинцове.

https://realty.ria.ru/20201006/dolschiki-1578390581.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)