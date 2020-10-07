https://ria.ru/20201007/pitanie-1578584345.html

Ученые рассказали, как будет выглядеть пища будущего

Датские ученые предполагают, что в будущем место мяса займут более полезные и безопасные для окружающей среды морепродукты — водоросли, моллюски и крошечные... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:39

2020-10-07T11:39

2020-10-07T12:54

риа наука

здоровье

копенгагенский университет

дания

диета

питание

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Датские ученые предполагают, что в будущем место мяса займут более полезные и безопасные для окружающей среды морепродукты — водоросли, моллюски и крошечные рыбки. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.frontiersin.org" target="_blank">Frontiers in Psychology</a>.Мясное животноводство плохо вписывается в концепцию устойчивого развития, принятую в западных странах. В то же время далеко не все люди готовы отказаться от мяса ради сохранения климата.Исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Kopengagenskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагенского университета</a> изучили потребительское поведение при выборе продуктов питания и сделали прогноз, как на него можно повлиять и чем заменить мясо в продуктовой корзине европейцев.Известно, что мясные продукты обладают особым мясным вкусом, который японцы называют умами. Этот вкус создается глутаматом натрия, а человеческий язык имеет специальные L-глутаматные рецепторы, которые его улавливают. Производители продуктов умело пользуются этим — глутамат натрия входит в пищевые добавки группы Е600 — Е699. В то же время умами присутствует в составе вкуса некоторых растительных продуктов — грецких орехов, брокколи, помидоров, грибов шиитаке.Авторы предлагают искать альтернативные источники белка и полезных жирных кислот среди морепродуктов, особенно тех, возобновляемые запасы которых огромны, но до сих пор не используются в полной мере. По расчетам исследователей, только килька может удовлетворить 20 процентов потребности <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> в белке.Кроме кильки, есть много мелких придонных видов рыб — песчанковые, гоби, которые могут служить источником белка, а также морские водоросли и головоногие моллюски. Ученые отмечают, что на сегодняшний день из десяти тысяч видов водорослей в качестве продуктов питания используются только 500, несмотря на то, что они невероятно богаты полезными питательными веществами и витаминами. Та же картина и для головоногих моллюсков — примерно 30 из 800 их видов используются в пищу в мире. Авторы считают, что сделать морепродукты более привлекательными помогут технологии пищевого производства, которые давно используют два главных вкуса, сладкий и мясной, в пищевых ароматизаторах.В частности, по мнению исследователей, у многих овощей при ферментации раскрывается вкус сладкого и умами — это можно использовать при разработке рациональной диеты будущего.

https://ria.ru/20200901/dieta-1576564053.html

https://ria.ru/20200623/1573375965.html

Ярослав Винокуров мясо ничто не заменит ! 11

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дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, копенгагенский университет, дания, диета, питание