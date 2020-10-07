https://ria.ru/20201007/pistolet-1578542124.html

В России планируют разработать новый самозарядный пистолет

Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:17

2020-10-07T03:17

2020-10-07T09:17

новое оружие россии

россия

ростех

цнииточмаш

москва

армия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Предприятие <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.В требованиях к будущему пистолету отмечается, что основные детали и узлы в его конструкции должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, разработанными институтом в рамках проекта "Аспид".Внешне пистолет может походить на существующие модели боевого стрелкового оружия, однако у него должна быть яркая отличительная окраска на стволе и затворе, позволяющая однозначно опознать образец как тренировочный. Проект получил название "Маркер".Он уточнил, что конструкция деталей и узлов пистолета должна исключать возможность стрельбы боевыми и гражданскими патронами стрелкового оружия. Также будет невозможен выстрел в ряде нештатных случаев, например, при падении заряженного оружия или от самовоспламенения патрона в случае нагрева оружия при стрельбе.

https://ria.ru/20201005/patron-1578208930.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, цнииточмаш, москва, армия, безопасность