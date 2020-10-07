https://ria.ru/20201007/pistolet-1578542124.html
В России планируют разработать новый самозарядный пистолет
Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:17
2020-10-07T03:17
2020-10-07T09:17
новое оружие россии
россия
ростех
цнииточмаш
москва
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574103273_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3103c758308e7514cb0939bfe997702c.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Предприятие <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.В требованиях к будущему пистолету отмечается, что основные детали и узлы в его конструкции должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, разработанными институтом в рамках проекта "Аспид".Внешне пистолет может походить на существующие модели боевого стрелкового оружия, однако у него должна быть яркая отличительная окраска на стволе и затворе, позволяющая однозначно опознать образец как тренировочный. Проект получил название "Маркер".Он уточнил, что конструкция деталей и узлов пистолета должна исключать возможность стрельбы боевыми и гражданскими патронами стрелкового оружия. Также будет невозможен выстрел в ряде нештатных случаев, например, при падении заряженного оружия или от самовоспламенения патрона в случае нагрева оружия при стрельбе.
https://ria.ru/20201005/patron-1578208930.html
4
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574103273_161:0:2892:2048_1400x0_80_0_0_bafb195abf4098c3178e717e4e4c60d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, цнииточмаш, москва, армия, безопасность
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Предприятие Ростеха
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
В требованиях к будущему пистолету отмечается, что основные детали и узлы в его конструкции должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, разработанными институтом в рамках проекта "Аспид".
"Таким образом, новый пистолет будет являться продолжением созданной в институте модульной стрелковой системы — "змеиной" линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 (Опытно-конструкторская работа "Удав")", — пояснили в пресс-службе.
Внешне пистолет может походить на существующие модели боевого стрелкового оружия, однако у него должна быть яркая отличительная окраска на стволе и затворе, позволяющая однозначно опознать образец как тренировочный. Проект получил название "Маркер".
"Пистолет будет надежным, простым и удобным в эксплуатации и техническом обслуживании. Назначенный ресурс работы — не менее 2 тысяч выстрелов. Дальность стрельбы – не менее десяти метров. Температурный режим — от минус 5 градусов Цельсия до плюс 30 градусов Цельсия" — сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ
Руслан Сидякин.
Он уточнил, что конструкция деталей и узлов пистолета должна исключать возможность стрельбы боевыми и гражданскими патронами стрелкового оружия. Также будет невозможен выстрел в ряде нештатных случаев, например, при падении заряженного оружия или от самовоспламенения патрона в случае нагрева оружия при стрельбе.