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Новое оружие России
https://ria.ru/20201007/pistolet-1578542124.html
В России планируют разработать новый самозарядный пистолет
Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:17
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новое оружие россии
россия
ростех
цнииточмаш
москва
армия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Предприятие <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.В требованиях к будущему пистолету отмечается, что основные детали и узлы в его конструкции должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, разработанными институтом в рамках проекта "Аспид".Внешне пистолет может походить на существующие модели боевого стрелкового оружия, однако у него должна быть яркая отличительная окраска на стволе и затворе, позволяющая однозначно опознать образец как тренировочный. Проект получил название "Маркер".Он уточнил, что конструкция деталей и узлов пистолета должна исключать возможность стрельбы боевыми и гражданскими патронами стрелкового оружия. Также будет невозможен выстрел в ряде нештатных случаев, например, при падении заряженного оружия или от самовоспламенения патрона в случае нагрева оружия при стрельбе.
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россия, ростех, цнииточмаш, москва, армия, безопасность

В России планируют разработать новый самозарядный пистолет

03:17 07.10.2020 (обновлено: 09:17 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатроны к самозарядному пистолету
Патроны к самозарядному пистолету - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
В требованиях к будущему пистолету отмечается, что основные детали и узлы в его конструкции должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, разработанными институтом в рамках проекта "Аспид".
"Таким образом, новый пистолет будет являться продолжением созданной в институте модульной стрелковой системы — "змеиной" линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 (Опытно-конструкторская работа "Удав")", — пояснили в пресс-службе.
Внешне пистолет может походить на существующие модели боевого стрелкового оружия, однако у него должна быть яркая отличительная окраска на стволе и затворе, позволяющая однозначно опознать образец как тренировочный. Проект получил название "Маркер".
"Пистолет будет надежным, простым и удобным в эксплуатации и техническом обслуживании. Назначенный ресурс работы — не менее 2 тысяч выстрелов. Дальность стрельбы – не менее десяти метров. Температурный режим — от минус 5 градусов Цельсия до плюс 30 градусов Цельсия" — сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Руслан Сидякин.
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Он уточнил, что конструкция деталей и узлов пистолета должна исключать возможность стрельбы боевыми и гражданскими патронами стрелкового оружия. Также будет невозможен выстрел в ряде нештатных случаев, например, при падении заряженного оружия или от самовоспламенения патрона в случае нагрева оружия при стрельбе.
 
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Новое оружие РоссииРоссияРостехЦНИИТОЧМАШМоскваАрмияБезопасность
 
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