https://ria.ru/20201007/pereimenovanie-1578615748.html
Белорусский журналист объяснил "переименование" Украины, Польши и Литвы
Государственные телеканалы Белоруссии по-новому называют в титрах Украину, Польшу и Литву, чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" Минска с этими... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:55
2020-10-07T13:55
2020-10-07T16:45
протесты в белоруссии
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
мид белоруссии
польша
белоруссия
литва
украина
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Государственные телеканалы Белоруссии по-новому называют в титрах <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украину</a>, <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a>, чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" Минска с этими государствами, заявил политический обозреватель главного медиахолдинга страны — Белтелерадиокомпании, руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.Ранее гостелеканалы, в частности СТВ и "Беларусь 1", начали в своих сюжетах непривычно называть Украину, Литву и Польшу бывшей Украинской советской социалистической республикой, бывшей Литовской советской социалистической республикой и бывшей Польской народной республикой соответственно. Как пояснял РИА Новости источник в телевизионных кругах, это связано с политикой, а именно — с позицией, которую заняли эти три страны по итогам выборов президента Белоруссии.При этом, как отметил журналист, "не секрет, что подобные геотитры вызвали очень странную, а порой даже болезненную реакцию" у соседей Белоруссии. "Но, поверьте, и белорусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявление о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются или не должны касаться наших партнеров", — заметил Кривошеев.Он высказал предположение, что такими "ностальгическими титрами" главные телеканалы Белоруссии "решили достучаться до коллег на Западе и Юге". "И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные", — добавил политобозреватель.МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> заявил, что не считает его легитимным президентом. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрий Кулеба</a> проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в ведомстве, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578388626.html
https://ria.ru/20201005/gruzy-1578216165.html
Nikolai Veller
Ну не бред ли !
92
Nikolai Veller
А Россию там видимо называют "бывшая РСФСР"
71
22
польша
белоруссия
литва
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_fb2ccaf03cdc202281b52d78de3aa1d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, мид белоруссии, польша, белоруссия, литва, украина, в мире
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Государственные телеканалы Белоруссии по-новому называют в титрах Украину
, Польшу
и Литву
, чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" Минска с этими государствами, заявил политический обозреватель главного медиахолдинга страны — Белтелерадиокомпании, руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Ранее гостелеканалы, в частности СТВ и "Беларусь 1", начали в своих сюжетах непривычно называть Украину, Литву и Польшу бывшей Украинской советской социалистической республикой, бывшей Литовской советской социалистической республикой и бывшей Польской народной республикой соответственно. Как пояснял РИА Новости источник в телевизионных кругах, это связано с политикой, а именно — с позицией, которую заняли эти три страны по итогам выборов президента Белоруссии.
"Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной. Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство", — заявил Кривошеев, соответствующая запись размещена на YouTube.
При этом, как отметил журналист, "не секрет, что подобные геотитры вызвали очень странную, а порой даже болезненную реакцию" у соседей Белоруссии. "Но, поверьте, и белорусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявление о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются или не должны касаться наших партнеров", — заметил Кривошеев.
Он высказал предположение, что такими "ностальгическими титрами" главные телеканалы Белоруссии "решили достучаться до коллег на Западе и Юге". "И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные", — добавил политобозреватель.
МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко
заявил, что не считает его легитимным президентом. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба
проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".
МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в ведомстве, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии
9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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