https://ria.ru/20201007/pereimenovanie-1578615748.html

Белорусский журналист объяснил "переименование" Украины, Польши и Литвы

Государственные телеканалы Белоруссии по-новому называют в титрах Украину, Польшу и Литву, чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" Минска с этими... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:55

2020-10-07T13:55

2020-10-07T16:45

протесты в белоруссии

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

мид белоруссии

польша

белоруссия

литва

украина

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Государственные телеканалы Белоруссии по-новому называют в титрах <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украину</a>, <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a>, чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" Минска с этими государствами, заявил политический обозреватель главного медиахолдинга страны — Белтелерадиокомпании, руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.Ранее гостелеканалы, в частности СТВ и "Беларусь 1", начали в своих сюжетах непривычно называть Украину, Литву и Польшу бывшей Украинской советской социалистической республикой, бывшей Литовской советской социалистической республикой и бывшей Польской народной республикой соответственно. Как пояснял РИА Новости источник в телевизионных кругах, это связано с политикой, а именно — с позицией, которую заняли эти три страны по итогам выборов президента Белоруссии.При этом, как отметил журналист, "не секрет, что подобные геотитры вызвали очень странную, а порой даже болезненную реакцию" у соседей Белоруссии. "Но, поверьте, и белорусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявление о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются или не должны касаться наших партнеров", — заметил Кривошеев.Он высказал предположение, что такими "ностальгическими титрами" главные телеканалы Белоруссии "решили достучаться до коллег на Западе и Юге". "И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные", — добавил политобозреватель.МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> заявил, что не считает его легитимным президентом. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрий Кулеба</a> проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в ведомстве, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578388626.html

https://ria.ru/20201005/gruzy-1578216165.html

Nikolai Veller Ну не бред ли ! 92

Nikolai Veller А Россию там видимо называют "бывшая РСФСР" 71

22

польша

белоруссия

литва

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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