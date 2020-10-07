https://ria.ru/20201007/peregovory-1578679557.html

Жээнбеков рассказал о попытках урегулирования ситуации в Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ведет личные переговоры с различными политическими силами для стабилизации ситуации в республике, сообщили... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:30

2020-10-07T17:30

2020-10-07T17:55

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что ведет личные переговоры с различными политическими силами для стабилизации ситуации в республике, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы государства."Как президент, прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации. В этих целях провожу личные переговоры с различными политическими силами", - цитирует главу государства его пресс-служба.По оценке президента, "уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил".Как подчеркнул президент, процесс освобождений и назначений на различные высшие должности должен идти по закону. "Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания мною указов президента Кыргызской Республики", - объяснил он. И подчеркнул, что ждет "конкретных действий со стороны политических сил".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии Около 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. 2020-10-07T17:30 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире