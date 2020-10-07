Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/peregovory-1578679557.html
Жээнбеков рассказал о попытках урегулирования ситуации в Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ведет личные переговоры с различными политическими силами для стабилизации ситуации в республике, сообщили... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:30
2020-10-07T17:55
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_0:119:3021:1818_1400x0_80_0_0_6a3228df379de32112ea929481962e4c.jpg
<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что ведет личные переговоры с различными политическими силами для стабилизации ситуации в республике, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы государства."Как президент, прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации. В этих целях провожу личные переговоры с различными политическими силами", - цитирует главу государства его пресс-служба.По оценке президента, "уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил".Как подчеркнул президент, процесс освобождений и назначений на различные высшие должности должен идти по закону. "Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания мною указов президента Кыргызской Республики", - объяснил он. И подчеркнул, что ждет "конкретных действий со стороны политических сил".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии
Около 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября.
2020-10-07T17:30
true
PT3M01S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_8f0d209b1c22232c914c08eeff66258c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Жээнбеков рассказал о попытках урегулирования ситуации в Киргизии

17:30 07.10.2020 (обновлено: 17:55 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ведет личные переговоры с различными политическими силами для стабилизации ситуации в республике, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы государства.
"Как президент, прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации. В этих целях провожу личные переговоры с различными политическими силами", - цитирует главу государства его пресс-служба.
По оценке президента, "уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил".
"Уважаемые руководители политических сил, как президент готов предпринять все от меня зависящее для выхода из нынешнего политического тупика. Отмечу, что до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации", - заявил Жээнбеков.
Как подчеркнул президент, процесс освобождений и назначений на различные высшие должности должен идти по закону. "Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания мною указов президента Кыргызской Республики", - объяснил он. И подчеркнул, что ждет "конкретных действий со стороны политических сил".
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:15Протесты в Бишкеке
В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Беспорядки в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

Участники акции протеста в Бишкеке
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

Участник акции протеста в Бишкеке
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

Сотрудники правоохранительных органов возле президентского дворца на проспекте Чуй во время акции протеста в Бишкеке
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Медицинские работники во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Акция протеста в Бишкеке
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков  / Перейти в фотобанк

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

Участники митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке включили встроенные в смартфоны фонарики
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

Участники акции протеста в Бишкеке
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

Политик Бектур Асанов во время акции протеста в Бишкеке
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

Участники акции протеста в Бишкеке
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

Участники акции протеста в Бишкеке
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

Участники акции протеста в Бишкеке
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

Участники акции протеста в Бишкеке
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

Политик Адахан Мадумаров во время акции протеста в Бишкеке
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

Участники акции протеста в Бишкеке
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© REUTERS / Vladimir Pirogov

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния