https://ria.ru/20201007/pashinyan-1578724225.html

Пашинян рассказал, о чем разговаривал с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал РБК об основных темах телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T21:25

2020-10-07T21:25

2020-10-07T23:49

россия

никол пашинян

одкб

владимир путин

нагорно-карабахская республика

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155534/12/1555341272_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_466efa7d23fc191fb081a8604cddf961.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> об основных темах телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.Главным предметом обсуждения, по его словам, была ситуация на Южном Кавказе и присутствие террористов в этом регионе. Вовлечение боевиков в конфликт в Карабахе он назвал проблемой для глобальной безопасности.В ходе бесед двух лидеров, отметил он, также обсуждались различные вопросы взаимодействия двух стран в рамках ОДКБ.С начала обострения конфликта к Карабахе премьер Армении несколько раз звонил Путину для обсуждения эскалации. В пресс-службе Кремля отмечали, что российский лидер призывал к прекращению огня. Также отмечалось, что противостояние приобрело масштабный характер и приводит к большим потерям с обеих сторон.Ситуация в Карабахе накалилась 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании войны, в НКР сообщают об артиллерийских ударах по мирному населению непризнанной республики, включая ее столицу — Степанакерт. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что Анкара активно поддерживает Баку в конфликте. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить военные действия и начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201007/lovushka-1578715471.html

Кузьма Кузьмич Ара, а не Сорос ли твой партнёр?)) 40

Анна Невская Пашинян хочет втянуть нас в войну на своей стороне. Нет уж. Это сугубо ваши личные терки между азербайджаном и арменией. 40

7

россия

нагорно-карабахская республика

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, одкб, владимир путин, нагорно-карабахская республика, армения