Пашинян рассказал, о чем разговаривал с Путиным
21:25 07.10.2020 (обновлено: 23:49 07.10.2020)
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал РБК об основных темах телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Главным предметом обсуждения, по его словам, была ситуация на Южном Кавказе и присутствие террористов в этом регионе. Вовлечение боевиков в конфликт в Карабахе он назвал проблемой для глобальной безопасности.
В ходе бесед двух лидеров, отметил он, также обсуждались различные вопросы взаимодействия двух стран в рамках ОДКБ.
"Россия — стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности", — отметил Пашинян.
С начала обострения конфликта к Карабахе премьер Армении несколько раз звонил Путину для обсуждения эскалации. В пресс-службе Кремля отмечали, что российский лидер призывал к прекращению огня. Также отмечалось, что противостояние приобрело масштабный характер и приводит к большим потерям с обеих сторон.
Ситуация в Карабахе накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании войны, в НКР сообщают об артиллерийских ударах по мирному населению непризнанной республики, включая ее столицу — Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что Анкара активно поддерживает Баку в конфликте. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить военные действия и начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.