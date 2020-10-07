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https://ria.ru/20201007/pandemiya-1578560601.html
Москва выделила на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей
Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей, поддержку получили свыше 8 миллионов москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:52
2020-10-07T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей, поддержку получили свыше 8 миллионов москвичей, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном блоге в среду."Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что наиболее важными программами помощи стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции, ими воспользовались около 1,9 млн горожан. Кроме того, повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет получили почти 110 тысяч детей. Выплатой региональной надбавки к пособию по безработице воспользовались более 98 тысяч москвичей, а выдачей продуктовых наборов учащимся школ - свыше 1 млн.Популярными программами, по его словам, также стали доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, и освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 г - 3,5 млн собственников жилья.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560029.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика

Москва выделила на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей

09:52 07.10.2020 (обновлено: 10:11 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей, поддержку получили свыше 8 миллионов москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду.
"Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей", - сообщил Собянин.
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Мэр отметил, что наиболее важными программами помощи стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции, ими воспользовались около 1,9 млн горожан. Кроме того, повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет получили почти 110 тысяч детей. Выплатой региональной надбавки к пособию по безработице воспользовались более 98 тысяч москвичей, а выдачей продуктовых наборов учащимся школ - свыше 1 млн.
Популярными программами, по его словам, также стали доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, и освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 г - 3,5 млн собственников жилья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваЭкономика
 
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