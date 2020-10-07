https://ria.ru/20201007/ovoschi-1578708931.html

Кубань планирует увеличить производство овощей на 12,5% к 2024 году

Краснодарский край планирует нарастить производство овощей к 2024 году на 12,5%, до 900 тысяч тонн, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:41

2020-10-07T19:41

2020-10-07T19:43

краснодарский край

вениамин кондратьев

михаил мишустин

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарский край</a> планирует нарастить производство овощей к 2024 году на 12,5%, до 900 тысяч тонн, сообщает пресс-служба администрации региона.По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, в текущем году в крае планируется собрать более 800 тысяч тонн овощей. Из них более 100 тысяч тонн - тепличных.Отмечается, что о вкладе региона в обеспечение продбезопасности страны <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Кондратьев</a> рассказал премьер-министру РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаилу Мишустину</a> в рамках телемоста выставки "Золотая осень – 2020". По словам Мишустина, чтобы обеспечить потребности людей круглый год, будет наращиваться производство овощей защищенного грунта. Он отметил, что в текущем году прирост тепличного урожая составит 20% по сравнению с 2019 годом.Как уточнил губернатор Краснодарского края, в целом в регионе ситуация с АПК остается стабильной. Кубань является лидером в стране по производству питьевого молока, занимает третье место по производству яиц и четвертое – по производству мяса птицы. При этом за последние пять лет экспорт мяса птицы вырос в 8 раз.Губернатор добавил, что несмотря на сложные погодные условия, урожай зерновых и зернобобовых составил 9,5 миллиона тонн, подсолнечника – 850 тысяч тонн. "Край одним из первых в стране приступил к севу озимых культур. Засеяно уже 40% площадей. Идет подготовка почвы под яровые культуры 2021 года. Достичь результатов нам удается благодаря беспрецедентной федеральной господдержке, которая в этом году составила 4,2 миллиарда рублей средств. А всего финансирование составляет 8,5 миллиарда рублей. Это позволило не просто сохранить стабильность, но и развивать АПК региона, что принципиально важно", - заключил Кондратьев.

https://ria.ru/20200908/vino-1576944702.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, михаил мишустин, краснодарский край, экономика