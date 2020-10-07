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https://ria.ru/20201007/otel-1578544233.html
Россиянка назвала "попрошайничеством" новые условия в турецких отелях
Российская туристка раскритиковала в "Яндекс Дзен" организацию питания в турецких отелях после пандемии коронавируса. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T05:35
2020-10-07T05:35
еда
отдых
туризм
россия
турция
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российская</a> туристка раскритиковала в "<a href="https://zen.yandex.ru/media/id/5eaec8de4670757c12fe432f/v-otele-na-vse-vkliucheno-turisty-stesniaiutsia-prosit-edu-v-restorane-kak-novye-pravila-meshaiut-otdyhu-5f772baa71c44f0829a81a61" target="_blank" rel="nofollow noopener">Яндекс Дзен</a>" организацию питания в турецких отелях после пандемии коронавируса.Из-за противоэпидемиологических норм в гостиницах изменилась система "шведского стола". Теперь отдыхающие не могут самостоятельно класть еду в свои тарелки, это должен делать обслуживающий персонал отелей.Кроме того, такой способ организации питания оказался неудобным, так как официанты не всегда кладут столько еды, сколько хочет отдыхающий. Иногда получается слишком много, а иногда наоборот приходилось просить добавки. Многие из постояльцев, по словам девушки, стеснялись делать это.
https://ria.ru/20201006/sochi-1578337741.html
Жрать что ли приехала?
42
Уверен, Натали поедет в/на Туречину в следующий раз даже если там совсем перестанут кормить.
32
5
россия
турция
РИА Новости
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еда, отдых, россия, турция

Россиянка назвала "попрошайничеством" новые условия в турецких отелях

05:35 07.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская туристка раскритиковала в "Яндекс Дзен" организацию питания в турецких отелях после пандемии коронавируса.
Из-за противоэпидемиологических норм в гостиницах изменилась система "шведского стола". Теперь отдыхающие не могут самостоятельно класть еду в свои тарелки, это должен делать обслуживающий персонал отелей.
"Лично мне было неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку", — написала она.
Кроме того, такой способ организации питания оказался неудобным, так как официанты не всегда кладут столько еды, сколько хочет отдыхающий. Иногда получается слишком много, а иногда наоборот приходилось просить добавки. Многие из постояльцев, по словам девушки, стеснялись делать это.
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