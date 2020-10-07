https://ria.ru/20201007/otel-1578544233.html

Россиянка назвала "попрошайничеством" новые условия в турецких отелях

Российская туристка раскритиковала в "Яндекс Дзен" организацию питания в турецких отелях после пандемии коронавируса. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T05:35

2020-10-07T05:35

2020-10-07T05:35

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отдых

туризм

россия

турция

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российская</a> туристка раскритиковала в "<a href="https://zen.yandex.ru/media/id/5eaec8de4670757c12fe432f/v-otele-na-vse-vkliucheno-turisty-stesniaiutsia-prosit-edu-v-restorane-kak-novye-pravila-meshaiut-otdyhu-5f772baa71c44f0829a81a61" target="_blank" rel="nofollow noopener">Яндекс Дзен</a>" организацию питания в турецких отелях после пандемии коронавируса.Из-за противоэпидемиологических норм в гостиницах изменилась система "шведского стола". Теперь отдыхающие не могут самостоятельно класть еду в свои тарелки, это должен делать обслуживающий персонал отелей.Кроме того, такой способ организации питания оказался неудобным, так как официанты не всегда кладут столько еды, сколько хочет отдыхающий. Иногда получается слишком много, а иногда наоборот приходилось просить добавки. Многие из постояльцев, по словам девушки, стеснялись делать это.

https://ria.ru/20201006/sochi-1578337741.html

Лысый Кучерявый Жрать что ли приехала? 42

Samvel Vazgenovich Gurgenov Уверен, Натали поедет в/на Туречину в следующий раз даже если там совсем перестанут кормить. 32

5

россия

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, отдых, россия, турция