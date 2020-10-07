https://ria.ru/20201007/orvi-1578545028.html

Врач рассказала, что нужно сделать сразу же при появлении симптомов ОРВИ

В случае появления симптомов ОРВИ необходимо как можно скорее сделать тест на коронавирус и самоизолироваться, а затем действовать в зависимости от результатов... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T06:15

2020-10-07T06:15

2020-10-07T07:22

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тель-авив

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости.</strong> В случае появления симптомов <a href="https://ria.ru/keyword_ORVI" target="_blank">ОРВИ </a>необходимо как можно скорее сделать тест на коронавирус и самоизолироваться, а затем действовать в зависимости от результатов теста, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.Тем, кто страдает от проблем с дыханием и других признаков воспаления легких, необходимо сразу же обратиться в больницу. Для остальных пациентов дальнейший план действий, по словам врача, зависит от результатов теста и тяжести симптомов."Когда придет результат теста, если он отрицательный, а у вас не было контактов с больными или другого риска заразиться, лечите свою простуду, и вы свободны. Если же получен положительный ответ, то все зависит от тяжести симптомов. В случае слабовыраженных симптомов лечите вирус как обычный грипп - покой, теплое питье, при необходимости жаропонижающие, лучше всего на основе парацетамола", - рассказала инфекционист.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578320312.html

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тель-авив

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тель-авив