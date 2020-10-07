https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

Очевидцы рассказали о взрывах на военном складе под Рязанью

Жители Рязанской области рассказали РБК о продолжающихся взрывах на складе боеприпасов бывшей военной части. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:32

2020-10-07T20:32

2020-10-07T20:32

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Жители <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> рассказали <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> о продолжающихся взрывах на складе боеприпасов бывшей военной части. "Я нахожусь в 23 км от Шелемишево, но и здесь виден огромный столб дыма, слышен грохот взрывов, стекла трясутся", — поделилась Светлана Герасимова.Она добавила, что из соседних деревень продолжают уезжать люди, многие ждут на улице, что будет дальше. Фотограф Антон Балабаев рассказал, что находится в <a href="http://ria.ru/location_Rjazhsk/" target="_blank" data-auto="true">Ряжске</a> в гостях и стал свидетелем взрывов, когда вышел на улицу. После этого он воспользовался коптером, чтобы заснять происходящее. Местный житель Андрей Новиков также сообщил, что покинул Шелемишевские хуторы сразу после взрывов, но вернулся позднее. Он добавил, что поселения находятся напротив бывшей военной базы."Сказали, что эвакуация, а все люди пешком на трассу бежали. Сейчас сказали, что трассу перекрыли", — пояснил Андрей Новиков. В деревне, по его словам, горят уже несколько домов.Жительница Кораблинского района Кристина призналась, что не слышала про эвакуацию в своем населенном пункте. Собеседница рассказала, что ЧП произошло, когда она укладывала спать ребенка. "Открыла окна и услышала шум странный. Старшая дочка попросила закрыть окно, подумала, что гром, она его боится", — поделилась женщина. Она добавила, что очень испугалась, прочитав новости. "Потом позвонила моя бабушка, она живет в Ряжске, так у нее стены даже тряслись", — заключила очевидица. Ранее в пресс-службе Западного военного округа заявили, что на территорию бывшего армейского арсенала в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank">Скопинском районе</a> Рязанской области проник огонь, из-за чего начали взрываться складированные там боеприпасы. По данным ведомства, причиной пожара стала загоревшаяся трава.В тушении задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом вывозят местных жителей.Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578643184.html

https://ria.ru/20201007/meteobyuro-1578683705.html

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T20:32 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия