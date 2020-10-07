https://ria.ru/20201007/obmorok-1578637039.html

Власти Великих Лук объяснили инцидент с обмороком школьников

В администрации города Великие Луки, где в понедельник 13 учеников школы №7 упали в обморок на линейке, считают, что причиной инцидента могло стать стечение... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:06

2020-10-07T15:06

2020-10-07T15:06

михаил ведерников

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

псковская область

великие луки

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости.</strong> В администрации города <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великие Луки</a>, где в понедельник 13 учеников школы №7 упали в обморок на линейке, считают, что причиной инцидента могло стать стечение обстоятельств, это следует из заявления начальника управления образования Татьяны Лозницкой, размещенного на официальной странице администрации города <a href="https://vk.com/vlukigorod?w=wall-181473733_3863" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.По ее словам, у всех госпитализированных школьников есть особенности здоровья: возрастные, физиологические, у некоторых – сопутствующие заболевания."Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - сказала Лозницкая.По данным главы управления образования, все дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей, будут проведены необходимые обследования.Отдельно Лозницкая отметила, что образовательным учреждением были соблюдены все меры безопасности в условиях угрозы распространения короновирусной инфекции – соблюдалась социальная дистанция, дети стояли на расстоянии 1,5 метров друг от друга.В понедельник власти региона сообщали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, и вечером того же дня в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.Как сообщал губернатор <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a>, версию с возможным наркотическим воздействием исключили. По итогам проверки школы <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> по состоянию на вторник не было выявлено отклонений в пробах воды и воздуха. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура региона.

https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html

https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html

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псковская область

великие луки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, великие луки, происшествия