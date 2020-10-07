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https://ria.ru/20201007/obmorok-1578637039.html
Власти Великих Лук объяснили инцидент с обмороком школьников
В администрации города Великие Луки, где в понедельник 13 учеников школы №7 упали в обморок на линейке, считают, что причиной инцидента могло стать стечение... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:06
2020-10-07T15:06
михаил ведерников
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости.</strong> В администрации города <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великие Луки</a>, где в понедельник 13 учеников школы №7 упали в обморок на линейке, считают, что причиной инцидента могло стать стечение обстоятельств, это следует из заявления начальника управления образования Татьяны Лозницкой, размещенного на официальной странице администрации города <a href="https://vk.com/vlukigorod?w=wall-181473733_3863" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.По ее словам, у всех госпитализированных школьников есть особенности здоровья: возрастные, физиологические, у некоторых – сопутствующие заболевания."Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - сказала Лозницкая.По данным главы управления образования, все дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей, будут проведены необходимые обследования.Отдельно Лозницкая отметила, что образовательным учреждением были соблюдены все меры безопасности в условиях угрозы распространения короновирусной инфекции – соблюдалась социальная дистанция, дети стояли на расстоянии 1,5 метров друг от друга.В понедельник власти региона сообщали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, и вечером того же дня в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.Как сообщал губернатор <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a>, версию с возможным наркотическим воздействием исключили. По итогам проверки школы <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> по состоянию на вторник не было выявлено отклонений в пробах воды и воздуха. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура региона.
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html
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псковская область
великие луки
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михаил ведерников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, великие луки, происшествия

Власти Великих Лук объяснили инцидент с обмороком школьников

15:06 07.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Николаенков / Перейти в фотобанкНа торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках
На торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Николаенков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. В администрации города Великие Луки, где в понедельник 13 учеников школы №7 упали в обморок на линейке, считают, что причиной инцидента могло стать стечение обстоятельств, это следует из заявления начальника управления образования Татьяны Лозницкой, размещенного на официальной странице администрации города "ВКонтакте".
"По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь", - говорится в сообщении Лозницкой.
По ее словам, у всех госпитализированных школьников есть особенности здоровья: возрастные, физиологические, у некоторых – сопутствующие заболевания.
"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - сказала Лозницкая.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Кузнецова рассказала о состоянии детей, упавших в обморок на линейке
По данным главы управления образования, все дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей, будут проведены необходимые обследования.
Отдельно Лозницкая отметила, что образовательным учреждением были соблюдены все меры безопасности в условиях угрозы распространения короновирусной инфекции – соблюдалась социальная дистанция, дети стояли на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
В понедельник власти региона сообщали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, и вечером того же дня в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.
Как сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, версию с возможным наркотическим воздействием исключили. По итогам проверки школы Роспотребнадзором по состоянию на вторник не было выявлено отклонений в пробах воды и воздуха. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура региона.
Передача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Раскрыты детали инцидента с упавшими в обморок на линейке школьниками
 
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Михаил ВедерниковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
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