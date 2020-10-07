https://ria.ru/20201007/obmorok-1578541344.html
Названа неожиданная версия инцидента с упавшими в обморок школьниками
Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:27
2020-10-07T03:27
2020-10-07T03:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
великие луки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578277639_0:108:3067:1833_1400x0_80_0_0_f28f875795fe9e84cda592a1b029e9ca.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Директор школы №7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> Наталья Демиховская в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки и заявила, что школьники якобы не падали в обморок.Как сообщали в понедельник власти <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в учебном заведении — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело.Собеседница издания утверждает, что школьники "побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно". При этом женщина допустила, что взрослые сами спровоцировали ухудшение здоровья детей.Также она опровергла информацию о том, что линейка якобы продолжалась во время госпитализации детей."Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить", — уточнила директор.Демиховская подчеркнула, что в школе учатся разные дети: "Есть астматики, есть те, кто имеет хронические заболевания".
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578349726.html
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html
Руслан Тлеуж
Похоже на отравление парами некачественных стройматериалов.
35
Владимир Уткин
Достали уже со своей линейкой! Лучше бы в Сентябре просто учеников в актовом зале собирали и представляли всех учителей ученикам и рассказывали как много может дать им школААААА. (- Ну динозавры, ей бог!)
35
23
россия
псковская область
великие луки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578277639_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_73e8fac6b5326ebfe98943f20ce1d2f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия