https://ria.ru/20201007/obmorok-1578541344.html

Названа неожиданная версия инцидента с упавшими в обморок школьниками

Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:27

2020-10-07T03:27

2020-10-07T03:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

псковская область

великие луки

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578277639_0:108:3067:1833_1400x0_80_0_0_f28f875795fe9e84cda592a1b029e9ca.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Директор школы №7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> Наталья Демиховская в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки и заявила, что школьники якобы не падали в обморок.Как сообщали в понедельник власти <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в учебном заведении — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело.Собеседница издания утверждает, что школьники "побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно". При этом женщина допустила, что взрослые сами спровоцировали ухудшение здоровья детей.Также она опровергла информацию о том, что линейка якобы продолжалась во время госпитализации детей."Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить", — уточнила директор.Демиховская подчеркнула, что в школе учатся разные дети: "Есть астматики, есть те, кто имеет хронические заболевания".

https://ria.ru/20201006/obmorok-1578349726.html

https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html

Руслан Тлеуж Похоже на отравление парами некачественных стройматериалов. 35

Владимир Уткин Достали уже со своей линейкой! Лучше бы в Сентябре просто учеников в актовом зале собирали и представляли всех учителей ученикам и рассказывали как много может дать им школААААА. (- Ну динозавры, ей бог!) 35

23

россия

псковская область

великие луки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия