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https://ria.ru/20201007/obmorok-1578541344.html
Названа неожиданная версия инцидента с упавшими в обморок школьниками
Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:27
2020-10-07T03:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Директор школы №7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> Наталья Демиховская в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки и заявила, что школьники якобы не падали в обморок.Как сообщали в понедельник власти <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в учебном заведении — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело.Собеседница издания утверждает, что школьники "побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно". При этом женщина допустила, что взрослые сами спровоцировали ухудшение здоровья детей.Также она опровергла информацию о том, что линейка якобы продолжалась во время госпитализации детей."Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить", — уточнила директор.Демиховская подчеркнула, что в школе учатся разные дети: "Есть астматики, есть те, кто имеет хронические заболевания".
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578349726.html
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html
Похоже на отравление парами некачественных стройматериалов.
35
Достали уже со своей линейкой! Лучше бы в Сентябре просто учеников в актовом зале собирали и представляли всех учителей ученикам и рассказывали как много может дать им школААААА. (- Ну динозавры, ей бог!)
35
23
россия
псковская область
великие луки
РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия

Названа неожиданная версия инцидента с упавшими в обморок школьниками

03:27 07.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Николаенков / Перейти в фотобанкНа торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках
На торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Николаенков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки и заявила, что школьники якобы не падали в обморок.
Как сообщали в понедельник власти Псковской области, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в учебном заведении — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. СК возбудил уголовное дело.
Собеседница издания утверждает, что школьники "побледнели, однако до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно". При этом женщина допустила, что взрослые сами спровоцировали ухудшение здоровья детей.

"Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: "Тебе плохо?", а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие", — отметила Демиховская.

Также она опровергла информацию о том, что линейка якобы продолжалась во время госпитализации детей.
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"Свернули мы линейку, укоротили. Пришлось даже извиниться перед теми, кто не успел выступить", — уточнила директор.
Демиховская подчеркнула, что в школе учатся разные дети: "Есть астматики, есть те, кто имеет хронические заболевания".
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Псковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
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