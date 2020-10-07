https://ria.ru/20201007/nyanya-1578456216.html

В помощь мамам: в Вологде появилась бесплатная школа нянь

В Вологде начала работать новая бесплатная школа, где обучают нянь и сиделок. Первыми ученицами школы домашних помощников "ВыруЧайка" стали 10 женщин, которое... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:00

2020-10-07T08:00

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В Вологде начала работать новая бесплатная школа, где обучают нянь и сиделок. Первыми ученицами школы домашних помощников "ВыруЧайка" стали 10 женщин, которое прошли предварительный отбор, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.На курсе под названием "Няня. Помощник в присмотре за детьми" учениц ждут как теоретические лекции, так и практические задания. В частности, женщины научатся готовить детские блюда и посетят занятия в спорт-зале с детским фитнес-тренером. Также организаторы планируют обсуждать с ученицами новые книги о воспитании.Среди основных курсов лекций, которые запланированы в школе, – возрастная психология, физиология детей, основы первой помощи и деловой этикет. Кроме того, запланированы уроки, посвященные уходу и присмотру за детьми с ограничениями по здоровью."В добрый путь! Мы волнуемся и воодушевлены! И верим, что благодаря таким проектам в Вологодской области появится сообщество профессиональных нянь, которые с любовью будут помогать мамам в уходе за детьми",<strong> – </strong>пишут организаторы в группе ВКонтакте.В официальной группе проекта в социальной сети уточняется, что по программе "Няня. Помощник по уходу за детьми" на данный момент уже состоялось три занятия.

https://ria.ru/20200926/nastavnichestvo-1577756762.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, вологда, вологодская область