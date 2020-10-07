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https://ria.ru/20201007/nikulin-1578538386.html
Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
Защита российского гражданина Евгения Никулина, приговоренного в США к более чем семи годам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, подала... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:22
2020-10-07T01:22
россия
фбр
евгений никулин
чехия
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Защита российского гражданина <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Nikulin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Никулина</a>, приговоренного в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> к более чем семи годам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, подала апелляцию на приговор, следует из уведомления в Девятый окружной апелляционный суд в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>.Никулин был приговорен судом в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы за кражу более чем 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете. Присяжные признали Никулина виновным по всем 9 пунктам обвинения.Чешская полиция в сотрудничестве с <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> задержала Никулина в <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Праге</a> 5 октября 2016 года. Россиянин обвинялся американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. По версии обвинения, Никулин взломал сайт соцсети LinkedIn и сервера компаний Dropbox и Formspring, украл около 117 миллионов имен пользователей и паролей, которые затем пытался продать на форумах в интернете.В марте 2018 года <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
https://ria.ru/20200929/nikulin-1577880117.html
россия
чехия
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россия, фбр, евгений никулин, чехия, вашингтон (город), сша, в мире

Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда

01:22 07.10.2020
 
© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Flickr / Roger
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита российского гражданина Евгения Никулина, приговоренного в США к более чем семи годам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, подала апелляцию на приговор, следует из уведомления в Девятый окружной апелляционный суд в Калифорнии.
Никулин был приговорен судом в Сан-Франциско к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы за кражу более чем 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете. Присяжные признали Никулина виновным по всем 9 пунктам обвинения.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвинялся американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. По версии обвинения, Никулин взломал сайт соцсети LinkedIn и сервера компаний Dropbox и Formspring, украл около 117 миллионов имен пользователей и паролей, которые затем пытался продать на форумах в интернете.
В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
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РоссияФБРЕвгений НикулинЧехияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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