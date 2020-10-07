https://ria.ru/20201007/musor-1578591267.html
Почти 25 тонн мусора собрали в Подмосковье в ходе акции "Экодежурный"
Порядка 25 тонн мусора собрали в Московской области в ходе акции "Экодежурный по стране", говорится в сообщении министерства экологии Подмосковья. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:10
2020-10-07T12:10
2020-10-07T12:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мусор
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Порядка 25 тонн мусора собрали в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> в ходе акции "Экодежурный по стране", говорится в сообщении министерства экологии Подмосковья.Акция прошла по инициативе детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В течение 10 дней школьники, студенты, эковолонтеры убирали мусор в лесах, прибрежных зонах водоемов и в излюбленных местах отдыха жителей."По информации из муниципалитетов в акции приняли участие почти 5,8 тысяч молодых жителей Подмосковья. Местные власти помогли волонтерам, организовав вывоз отходов на законные места размещения. Всего было собрано порядка 25 тонн мусора", - говорится в сообщении.По данным регионального Минэка, самыми активными оказались жители Дмитровского, Клинского и Ступинского округов: в этих муниципалитетах на уборку мусора вышли, в общей сложности, 4400 человек. -
https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578574548.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мусор
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости
. Порядка 25 тонн мусора собрали в Московской области
в ходе акции "Экодежурный по стране", говорится в сообщении министерства экологии Подмосковья.
Акция прошла по инициативе детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В течение 10 дней школьники, студенты, эковолонтеры убирали мусор в лесах, прибрежных зонах водоемов и в излюбленных местах отдыха жителей.
"По информации из муниципалитетов в акции приняли участие почти 5,8 тысяч молодых жителей Подмосковья. Местные власти помогли волонтерам, организовав вывоз отходов на законные места размещения. Всего было собрано порядка 25 тонн мусора", - говорится в сообщении.
По данным регионального Минэка, самыми активными оказались жители Дмитровского, Клинского и Ступинского округов: в этих муниципалитетах на уборку мусора вышли, в общей сложности, 4400 человек. -