https://ria.ru/20201007/moskva-1578619269.html

Москва запустила новый интерактивный проект о хайтек-индустрии

В честь Дня московской промышленности, который традиционно отмечается 7 октября, департамент инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) запустил... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:05

2020-10-07T14:05

2020-10-07T14:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости</strong>. В честь Дня московской промышленности, который традиционно отмечается 7 октября, департамент инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) запустил интерактивный проект, посвященный высокотехнологичным производствам - Индустрии 4.0., сообщает пресс-служба департамента.Проект рассказывает о московских производствах, выпускающих высокотехнологичную продукцию, иногда не имеющую мировых аналогов, а также о заводах и фабриках, которые применяют в своем производстве новейшие технологии, улучшая качество и ассортимент продукции.В проекте приняли участие 12 компаний. Это, в частности, производители промышленных роботов и роботизированных систем самого широкого назначения, создатели 3D сканера человека, оборудования для безопасного проведения анализа ПЦР и досмотрового комплекса, помогающего отслеживать нелегальные грузы. А еще проект рассказывает о заводах и фабриках, где применяется продукция предприятий Индустрии 4.0."Промышленность столицы соответствует всем современным стандартам цифровизации и производительности труда. В этой сфере работают тысячи высококвалифицированных и уникальных специалистов, благодаря которым ежегодно увеличиваются разнообразие и объемы производства высокотехнологичной продукции. Эти товары имеют спрос не только внутри страны, но и на мировом рынке и успешно экспортируются. Так, в 2019 году общий объем экспорта московской высокотехнологичной продукции составил 12,25 миллиарда долларов, что на 10,6% превышает показатели 2018 года", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что главная цель проекта – поздравить столичных промышленников с их профессиональным праздником, учрежденным ровно три года назад для поддержки столичных производителей. Он также совпал с другой важной датой — в 2015 году в этот же день был принят закон "О промышленной политике города Москвы".Свои поздравления сотрудникам столичных фабрик и заводов принес руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>. "Поздравляю работников московской промышленности с их профессиональным праздником. Московская промышленность — это фундамент благополучия всего города, и мы гордимся нашими предприятиями и их сотрудниками", – отметил глава ведомства.

https://ria.ru/20201001/fotovystavka-1578069100.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва