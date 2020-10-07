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Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в Москве
Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в Москве, это говорит об экологическом благополучии местности, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:15
2020-10-12T12:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, это говорит об экологическом благополучии местности, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Синтрихия сельская всегда произрастала в Серебряном бору. Фиксация этого вида мха в этом году свидетельствует об относительном благополучном состоянии природной среды особо охраняемой природной территории. Значит, там есть подходящие условия и умеренная рекреационная нагрузка", — цитируют в сообщении слова специалистов <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a>.Отмечается, что мох занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.Уточняется также, что синтрихия сельская растет на песчаных почвах, нередко по склонам или опушкам сосняков, а также в овражно-балочной системе, на крутом склоне реки, на приречных боровых песках. При обнаружении мха не нужно его трогать или вытаптывать.
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мосприрода, москва

Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в Москве

14:15 07.10.2020 (обновлено: 12:29 12.10.2020)
 
© Фото : ГПБУ "Мосприрода" / Анна СорокинаСинтрихия сельская в Серебряном бору
Синтрихия сельская в Серебряном бору - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : ГПБУ "Мосприрода" / Анна Сорокина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в Москве, это говорит об экологическом благополучии местности, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Синтрихия сельская всегда произрастала в Серебряном бору. Фиксация этого вида мха в этом году свидетельствует об относительном благополучном состоянии природной среды особо охраняемой природной территории. Значит, там есть подходящие условия и умеренная рекреационная нагрузка", — цитируют в сообщении слова специалистов Мосприроды.
Отмечается, что мох занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.
Уточняется также, что синтрихия сельская растет на песчаных почвах, нередко по склонам или опушкам сосняков, а также в овражно-балочной системе, на крутом склоне реки, на приречных боровых песках. При обнаружении мха не нужно его трогать или вытаптывать.
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