https://ria.ru/20201007/mokh-1579385161.html
Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в Москве
Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в Москве, это говорит об экологическом благополучии местности, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:15
2020-10-07T14:15
2020-10-12T12:29
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Краснокнижный мох обнаружили в Серебряном бору в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, это говорит об экологическом благополучии местности, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Синтрихия сельская всегда произрастала в Серебряном бору. Фиксация этого вида мха в этом году свидетельствует об относительном благополучном состоянии природной среды особо охраняемой природной территории. Значит, там есть подходящие условия и умеренная рекреационная нагрузка", — цитируют в сообщении слова специалистов <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a>.Отмечается, что мох занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.Уточняется также, что синтрихия сельская растет на песчаных почвах, нередко по склонам или опушкам сосняков, а также в овражно-балочной системе, на крутом склоне реки, на приречных боровых песках. При обнаружении мха не нужно его трогать или вытаптывать.
https://ria.ru/20200924/tsaplya-1577772011.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва