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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201007/mks-1578627504.html
Читатели РИА Новости могут задать вопросы следующему экипажу МКС
Предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур" состоится 13 октября в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:42
2020-10-07T14:46
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
риа новости
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 7 октября. </strong>Предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур" состоится 13 октября в 13:00 на площадке ММПЦ "Россия сегодня".Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на <a href="https://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2" target="_blank">Международную космическую станцию</a> — космонавты Роскосмоса <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov" target="_blank">Сергей Рыжиков</a> и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полёта — 177 суток.Из-за непростой эпидемиологической обстановке космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.Задать свои вопросы членам экипажа и посмотреть прямую трансляцию онлайн-конференции журналисты могут <a href="https://ria.ru/20201006/mks-64-1578377785.html" target="_blank">на сайте</a> ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", а читатели РИА Новости - на нашей странице в социальной сети <a href="https://instagram.com/ria_novosti" target="_blank">Instagram в stories</a>. Самые интересные вопросы от пользователей соцсети модератор пресс-конференции задаст космонавтам и астронавтам во время онлайн-трансляции.
https://ria.ru/20201007/prilozhenie-1578585943.html
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международная космическая станция (мкс), риа новости, новости агентства

Читатели РИА Новости могут задать вопросы следующему экипажу МКС

14:42 07.10.2020 (обновлено: 14:46 07.10.2020)
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкУчастники основного и дублирующего экипажа 64-й экспедиции на МКС во время предполетной пресс-конференции в Звездном городке.
Участники основного и дублирующего экипажа 64-й экспедиции на МКС во время предполетной пресс-конференции в Звездном городке. - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 октября. Предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур" состоится 13 октября в 13:00 на площадке ММПЦ "Россия сегодня".
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полёта — 177 суток.
Посетительница в очках виртуальной реальности около стенда РИА Новости на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 12:04
РИА Новости участвует в российской программе апробации приложений VR/AR
Из-за непростой эпидемиологической обстановке космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Задать свои вопросы членам экипажа и посмотреть прямую трансляцию онлайн-конференции журналисты могут на сайте ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", а читатели РИА Новости - на нашей странице в социальной сети Instagram в stories. Самые интересные вопросы от пользователей соцсети модератор пресс-конференции задаст космонавтам и астронавтам во время онлайн-трансляции.
 
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)РИА НовостиНовости агентства
 
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