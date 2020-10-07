https://ria.ru/20201007/mks-1578627504.html

Читатели РИА Новости могут задать вопросы следующему экипажу МКС

Предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур" состоится 13 октября в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:42

2020-10-07T14:42

2020-10-07T14:46

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

риа новости

новости агентства

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<strong>МОСКВА, 7 октября. </strong>Предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур" состоится 13 октября в 13:00 на площадке ММПЦ "Россия сегодня".Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на <a href="https://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2" target="_blank">Международную космическую станцию</a> — космонавты Роскосмоса <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov" target="_blank">Сергей Рыжиков</a> и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полёта — 177 суток.Из-за непростой эпидемиологической обстановке космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.Задать свои вопросы членам экипажа и посмотреть прямую трансляцию онлайн-конференции журналисты могут <a href="https://ria.ru/20201006/mks-64-1578377785.html" target="_blank">на сайте</a> ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", а читатели РИА Новости - на нашей странице в социальной сети <a href="https://instagram.com/ria_novosti" target="_blank">Instagram в stories</a>. Самые интересные вопросы от пользователей соцсети модератор пресс-конференции задаст космонавтам и астронавтам во время онлайн-трансляции.

https://ria.ru/20201007/prilozhenie-1578585943.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), риа новости, новости агентства