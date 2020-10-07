Читатели РИА Новости могут задать вопросы следующему экипажу МКС
14:42 07.10.2020 (обновлено: 14:46 07.10.2020)
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкУчастники основного и дублирующего экипажа 64-й экспедиции на МКС во время предполетной пресс-конференции в Звездном городке.
© Пресс-служба Роскосмоса
МОСКВА, 7 октября. Предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур" состоится 13 октября в 13:00 на площадке ММПЦ "Россия сегодня".
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полёта — 177 суток.
Из-за непростой эпидемиологической обстановке космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Задать свои вопросы членам экипажа и посмотреть прямую трансляцию онлайн-конференции журналисты могут на сайте ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", а читатели РИА Новости - на нашей странице в социальной сети Instagram в stories. Самые интересные вопросы от пользователей соцсети модератор пресс-конференции задаст космонавтам и астронавтам во время онлайн-трансляции.