Предполетная видеоконференция основного и дублирующего экипажей МКС-64
11:14 06.10.2020 (обновлено: 14:18 06.10.2020)
13 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет предполетную онлайн-видеоконференцию основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур".
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Участники – члены основного экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-17", командир МКС-64 Сергей РЫЖИКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Кэтлин РУБИНС (NASA, США).
Участники – члены дублирующего экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Олег НОВИЦКИЙ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Петр ДУБРОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Марк ХАЙ (NASA, США).
Модератор в ЦПК – Дмитрий ЖУКОВ.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже – космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полета – 177 суток.
Из-за непростой эпидемиологической обстановки космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – члены основного экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-17", командир МКС-64 Сергей РЫЖИКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Кэтлин РУБИНС (NASA, США).
Участники – члены дублирующего экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Олег НОВИЦКИЙ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Петр ДУБРОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Марк ХАЙ (NASA, США).
Модератор в ЦПК – Дмитрий ЖУКОВ.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже – космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полета – 177 суток.
Из-за непростой эпидемиологической обстановки космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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