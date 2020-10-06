https://ria.ru/20201006/mks-64-1578377785.html

Предполетная видеоконференция основного и дублирующего экипажей МКС-64

13 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет предполетную онлайн-видеоконференцию основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением с космодрома "Байконур".

2020-10-06T11:14

2020-10-06T11:14

2020-10-06T14:18

анонсы

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<strong><u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201013/952928946.html" target="_blank">Задать вопрос</a></u></strong><br><br><strong>Участники – члены основного экипажа:</strong><br> - Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-17", командир МКС-64 Сергей РЫЖИКОВ (ГК "Роскосмос");<br> - бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ (ГК "Роскосмос");<br> - бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Кэтлин РУБИНС (NASA, США).<br><br><strong>Участники – члены дублирующего экипажа:</strong><br> - Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Олег НОВИЦКИЙ (ГК "Роскосмос");<br> - бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Петр ДУБРОВ (ГК "Роскосмос");<br> - бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Марк ХАЙ (NASA, США).<br><br>Модератор в ЦПК – Дмитрий ЖУКОВ. <br><br>Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 октября 2020 года. В составе основного экипажа предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже – космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полета – 177 суток.<br>Из-за непростой эпидемиологической обстановки космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.<br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы